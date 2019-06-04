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TDV Tanzanya'da iki su kuyusu açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 13:10 | Son Güncelleme

TDV Tanzanya'da iki su kuyusu açtı

DARÜSSELAM (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Tanzanya'nın güneyinde su sıkıntısı çeken yerel halk için iki su kuyusunun açılışını yaptı.

Lindi Ruangwa bölgesinde düzenlenen açılış törenine Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa, TDV Darüsselam Din Hizmetleri Müşaviri Muhammed Çiçek ve çok sayıda halk katıldı.

Törende konuşan Başbakan Majaliwa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tanzanya ziyaretine vurgu yaparak iki ülke ilişkilerinin çok iyi düzeyde olduğunu ve bunu daha da geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Darüsselam Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Çiçek de "Sizden 7 bin kilometre uzaklıkta ancak kalpleri köyünüzde sizinle birlikte atan, size o derece yakın kardeşlerinizin olduğunu bilmenizi isterim. İşte bu kuyu kardeşlerinizden size bir hediyedir." ifadesini kullandı.

TDV'nin Tanzanya'ya hizmet vermekten duyduğu memnuniyetini dile getiren Çiçek, "Bizim kültürümüzde hediyeyi vermekten ziyade hediyenin kabul edilmesine daha çok seviniriz. İşte bu duygu ve düşüncelerle su kuyusu hediyemizi kabul eden başta Başbakan Majaliwa ve Nandagala köy halkına teşekkür ederim." dedi.

Halkın sevinç gösterileriyle açılan kuyular, yaklaşık 2 bin 500 kişiye hizmet verecek.

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Anahtar Kelimeler:
su kuyusu Tanzanya (TDV)

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