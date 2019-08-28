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TDV'den Mandela'nın doğduğu köye kurban yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 12:11 | Son Güncelleme

TDV tarafından, 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın doğduğu köyde kurban yardımında bulunuldu - Vakıf ve partner kuruluş Awqaf SA tarafından, hayırseverlerin vekalet verdiği 1750 hisse kurban Güney Afrika'da kesilerek 18 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın doğduğu köyde kurban yardımında bulunuldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Türkiye'de ve 149 ülkenin 423 bölgesinde vekaletle kurban kesim çalışmaları gerçekleştiren TDV tarafından, partner kuruluş Awqaf SA ile hayırseverlerin vekalet verdiği bin 750 hisse kurbanı Güney Afrika'da kesilerek 18 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'un yanı sıra ırkçılık ve özgürlük davasında verdiği mücadeleyle 1993'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Mandela'nın doğum yeri olan Doğu Kap şehrine bağlı Mvezo köyünde ve Mandela Kraliyet Evi'nde de kurban kesim ve dağıtım çalışmaları gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Awqaf SA Mütevelli Heyeti Başkanı Haroon Kalla, Türkiye'nin bölgede yaptığı faaliyetlerin büyük önem taşıdığını belirtti. Bu yıl Şef Zwelivelile Mandela'nın davetiyle kurban kesim programını Nelson Mandela'nın doğum yeri olan Mthatha yakınlarındaki Mandela Kraliyet Evi'nde gerçekleştirerek büyük bir tarihi ve kültürel paylaşımın hayata geçirildiğini anlatan Kalla, tarihsel ve coğrafi olarak bölünmüş toplulukların bir araya getirilebilmesi adına kurban organizasyonunun önemini vurguladı.

Kurban organizasyonunu, karşılıklı şefkat ve merhametin ne olduğunu insanlara anlatabilmek adına bir fırsat olarak gördüklerini aktaran Kalla, "Bu yine kültürde ve inançta ortak olarak nelere sahip olduğumuzu gösterebilmek adına da bir fırsat. En güzel şeylerden biri de İslam ve geleneksel Afrika kültürü arasında pek çok çarpıcı benzerlik olması. Farklılıklarımıza karşın ortaklıklarımızı benimsedik ve Güney Afrikalılar olarak hepimizin kalplerinin bir attığının farkındayız." ifadelerini kullandı.

- "Türk halkının yanındayız"

Awqaf SA Genel Müdürü Zeinoul Abedien Cajee de kurban organizasyonunun Güney Afrika'nın büyük bir kısmını kapsadığını belirtti. Türkiye'nin 2018'de 8,1 milyar dolar yardımla "en yardımsever ülkeler" sıralamasında ABD, Almanya ve Birleşik Krallık gibi ülkeleri geride bıraktığına işaret eden Cajee, Güney Afrikalı Müslümanları unutmadıkları için Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür etti. Cajee, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde, Türk halkının Güney Afrika'ya gösterdiği dayanışma emsalsiz. Şu anda Türkiye, kanlı bir şekilde sonuçlanan ve terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi ile bölgesel çatışmalardan kaynaklı dış baskılarla sarılmış durumda. Awqaf ve kardeş Afrikalılar olarak bu süreçte Türk halkının yanındayız. Türkiye'nin başarılarının ve istikrarının devamı ile ülkelerimiz arasındaki pozitif ilişkilerin sürdürülebilirliği için dua ediyoruz."

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"2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)

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