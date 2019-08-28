TDV'den Mandela'nın doğduğu köye kurban yardımı

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın doğduğu köyde kurban yardımında bulunuldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Türkiye'de ve 149 ülkenin 423 bölgesinde vekaletle kurban kesim çalışmaları gerçekleştiren TDV tarafından, partner kuruluş Awqaf SA ile hayırseverlerin vekalet verdiği bin 750 hisse kurbanı Güney Afrika'da kesilerek 18 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'un yanı sıra ırkçılık ve özgürlük davasında verdiği mücadeleyle 1993'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Mandela'nın doğum yeri olan Doğu Kap şehrine bağlı Mvezo köyünde ve Mandela Kraliyet Evi'nde de kurban kesim ve dağıtım çalışmaları gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Awqaf SA Mütevelli Heyeti Başkanı Haroon Kalla, Türkiye'nin bölgede yaptığı faaliyetlerin büyük önem taşıdığını belirtti. Bu yıl Şef Zwelivelile Mandela'nın davetiyle kurban kesim programını Nelson Mandela'nın doğum yeri olan Mthatha yakınlarındaki Mandela Kraliyet Evi'nde gerçekleştirerek büyük bir tarihi ve kültürel paylaşımın hayata geçirildiğini anlatan Kalla, tarihsel ve coğrafi olarak bölünmüş toplulukların bir araya getirilebilmesi adına kurban organizasyonunun önemini vurguladı.