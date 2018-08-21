TDV'den Sudan'da Kurban bağışı

HARTUM (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Sudan'da İslami Davet Örgütü'nün koordinasyonuyla bin büyük baş hayvan keserek, kurban etlerini yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak.

Sudan Din Hizmetleri Müdürü Mustafa Bülent Dadaş, projenin Sudanlılar ile Türklerin kalpleri arasında bir köprü oluşturduğunu belirtti.

TDV'nin Sudan'da bin büyük baş hayvan keseceğini ifade eden Dadaş, etlerin yoksul ailelere beşer kilo şeklinde dağıtılacağını söyledi.

Dadaş, Sudan'da kesim ve dağıtımın 3 gün boyunca devam edeceğini dile getirdi.

TDV, Türkiye içinde 280 bölgede yurt dışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde kesim ve dağıtım yapıyor.

