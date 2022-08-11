TEB Portföy'den iki yeni yatırım fonu

İSTANBUL (AA)- TEB Portföy, "Gümüş Fon Sepeti Fonu (GMC)" ve "Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon (TGX)" olmak üzere iki yeni yatırım fonunu hayata geçirdi.

TEB Portföy'den yapılan açıklamaya göre, yatırımcılar söz konusu fonlara, TEB şubeleri ve dijital bankacılık kanallarından ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yatırım yapabilecek.

Dünya nüfusunun artışı ve kırsal alanların sayısının giderek azalmasıyla geleceğe yönelik yapılan öngörüler arasında gıdada yaşanan sorunlar sürekli gündeme geliyor. Bu nedenle tarım, gıda ve bu alanlarda faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin önemi her geçen gün artıyor. TEB Portföy, TGX ile bu şirketlere yatırım yaparak yatırımcıları için değer üreterek orta vadede karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri kazandırmayı hedefliyor.

TEB Portföy, GMC ile dünya gümüş piyasalarındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcılarına yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda fon toplam değerinin en az yüzde 80'i devamlı olarak gümüşe dayalı yerli ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına ve gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulu yerli ve yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılıyor. Fonun geri kalan kısmı ise genel piyasa koşulları ve portföy yöneticisinin tercihleri doğrultusunda getiriyi desteklemek veya riskten korunmak amacıyla ve belirlenen sınırlar içerisinde para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılıyor.

- "Yatırımcılarımıza alternatif getiri sağlamayı hedefleyen yenilikçi ürünler sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Portföy Yönetimi Genel Müdürü Yağız Oral, "Pandemi sürecinde birçok yatırımcı değerli madenlere yöneldi. Gümüş ise bugün sadece kıymetli bir maden olarak değil, aynı zamanda birçok endüstrinin en önemli elementleri arasında yer alıyor. Gümüş Fon Sepeti Fonu ile yatırımcılarımıza orta ve uzun vadede getiri sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Oral, bir portföy yönetimi şirketi olarak sürdürülebilirliğe büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim konularına olan hassasiyetimizle yatırımcılara yenilikçi ürünler sunuyoruz. Dünyamızın karşılaştığı en önemli güçlüklerin başında iklimde ve gıdada yaşanan sorunlar geliyor. Bu da özellikle tarım ve gıda alanlarında faaliyet gösteren ve bu şirketlerce sağlanan ürün ve hizmetlerin önemini her geçen gün artırıyor. Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon ile yatırımcılarımıza tarımsal üretim, tarımda otomasyon, bitki ve hayvan bilimi, akıllı ekipmanlar, bitki ve gıda koruma teknolojileri, hassas tarım teknolojileri ve alternatif gıda üretimi alanlarında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapma imkanı sağlıyoruz."

