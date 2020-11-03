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Tebeşir mucizesi! Yağ lekesini de yok ediyor, gümüşleri de beyazlatıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Günümüzde okullarda akıllı tahtadan önce kullanılan kara tahtalar, geçmiş yılların en nostaljik objelerinden biridir. Hele ki renkli renkli tebeşirler birçoğumuzda hayranlık uyandırırdı. İşte uzun süre sizlere arkadaşlık eden tebeşirin evinizdeki problemlere etkisi…

Tebeşir mucizesi! Yağ lekesini de yok ediyor, gümüşleri de beyazlatıyor

Eminiz ki tebeşirin diğer kullanım alanlarını öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. İşte tebeşirin farklı kullanım alanları…

GEÇMEK BİLMEYEN YAĞ LEKELERİNE VEDA EDİN

Kızartmalar birçoğumuz için vazgeçilmez. Peki, bunları yerken üzerimize döktüğümüz lekeler ne olacak? Eğer siz de üstünüze dökülen ve üzerinizde kuruyan yağ lekelerinin nasıl çıkacağını merak ediyorsanız, tebeşirle temizliği mutlaka denemelisiniz. Üstelik bu yöntem için büyük uğraşlar vermenize de gerek yok. Sadece giysinizin yağ dökülen yerlerini tebeşir ile ovalayın ve 10 dakika bekletin. Daha sonra çamaşır makinesinin normal programında yıkayın.

GÜMÜŞLERİNİZİ BEYAZLATIN

Tebeşirin gücü ile hem gümüş aksesuarlarınızı hem de evinizde bulunan gümüş objeleri kararmaktan kurtarabilirsiniz. Gümüşlerinizi parlatmak için onları tebeşirle ovalamanız yeterlidir. Kapalı alanda sakladığınız yemek takımı gibi eşyalarınız için de yanlarına 1-2 adet tebeşir koyun. Koyduğunuz bu tebeşir kapalı alanda oluşan nemi ve kiri kendisinde toplayarak gümüşlerin kararmasını önler. Koyduğunuz tebeşirleri zamanla yenileri ile değiştirebilirsiniz.

DUVARDAKİ LEKELERDEN KURTULUN

Çocukların ya da evcil hayvanların olduğu evlerde duvarlar çok daha çabuk kirlenir. Bunların yanında çok yemek yapmak mutfak duvarlarının hatta tavanların bile kirlenmesine ve lekelenmesine neden olabilir. Bir sürü para vermek ya da sürekli olarak duvarlarınızı boyatmak yerine tebeşir ile bu sorununuza çözüm bulabilirsiniz. Duvar renginize uygun olan tebeşiri satın alın ve lekelerin üzerini tebeşirle ovalamaya başlayın. Bu yöntem duvarlardaki lekelerin temizlenmesini sağladığı gibi duvarlardaki çatlakların giderilmesine de yardımcı olacaktır.

BAKIMLI TIRNAKLARA KAVUŞUN

Tebeşir ile güzellik sırlarınızın arasına bir yenisini daha eklemek için hazır olun. Tırnak bakımınızı yapmak için fırçayı tebeşire sürtün ve tırnaklarınızı ovalayın. Böylece tırnaklarınız kirlerden arınmaya başlayacaktır. Kirlerden arınan tırnaklarınız daha sağlıklı ve daha parlak görünecektir. Tebeşir ayrıca sürekli oje sürmekten kaynaklanan tırnak sararmalarının da önüne geçer.

EVİNİZİ HAŞERELERDEN KURTARIN

Haşereler, rahatsız etmesinin dışında hastalıkları da beraberinde getirdiği için tehlikeli olabilirler. Ayrıca mutfakla bulunan karıncalar, açıkta bıraktığınız yemeklerinize de erişebilir. Neyse ki, bu haşerelerden kurtulmak için tebeşiri kullanabilirsiniz. Tebeşir parçalarını haşerelerin çıktığı pencere, kapı veya yolların üzerine koyun ya da gidebilecekleri her alanı tebeşir ile çizin. Böylece haşerelerin gelmesini önleyeceksiniz.

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