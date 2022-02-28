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Tebeşirin temizlikte kullanımı

28.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tebeşir çoğunuzun okullarda kullanılan kara tahta zamanlarından hatırladığı bir ürün. Ancak bunun dışında tebeşiri çeşitli şeyleri temizlerken kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Gelin şimdi birlikte tebeşiri temizlikte nasıl kullanabileceğinize bakalım! Eminiz ki öğrendiğinizde hayret edeceğiniz bilgiler sizi bekliyor. İşte detaylar!

Tebeşirin temizlikte kullanımı

Rengârenk çeşitleri olan tebeşirlerle belki bazılarınız yazı yazmayı çok sevdi ve bu durumu özlüyor olabilir. Belki de bazılarınız tebeşirin yazı yazarken çıkarttığı tozu bile özlüyor. Peki küçüklüğümüzün unutulmaz anılarında yer alan tebeşir temizlikte nasıl kullanılıyor? İşte bu sorunun yanıtı...

BİR TÜRLÜ GEÇMEYEN YAĞ LEKELERİNE ELVEDA!

Yemek yaparken üzerinize pek çok kez yağ sıçramıştır. Peki, yemeğinizi yerken üzerinize dökülen yağlara ne demeli? Eğer bu yağ lekelerini çıkarmakta zorlanıyorsanız tebeşir yardımınıza koşabilir. Ayrıca çok hızlı ve pratik. Bu yöntem için sadece giysinizin yağ dökülen yerini tebeşirle ovalayın. 10 dakika bekledikten sonra ise çamaşır makinesinde normal programda yıkayın.

GÜMÜŞ EŞYALARINIZI PARLATIN!

Gümüş eşyalarınızın kararmasından şikâyetçi misiniz? Gümüşlerinizi parlatmanız için tek ihtiyacınız biraz tebeşir. Bunun için gümüş eşyalarınızı tebeşir ile ovalamanız yeterli. Dilerseniz kapalı yerlerde muhafaza ettiğiniz diğer gümüş eşyalarınızın yanına birkaç adet tebeşir koyarak nemi ve kiri önceden engelleyebilirsiniz. Ayrıca zaman zaman tebeşirlerin yerine yenilerini koyabilirsiniz. Böylelikle gümüşleriniz her zaman parlak kalır.

EVİNİZİ BÖCEKLERDEN KORUYUN!

Evlerinizde çeşitli böcekler geziyor olabilir. Bu böceklerin birçoğu zararsız olsa da bazıları hastalık taşıyor olabilir. Böceklerin çıktığı küçük boşluklar, kapılar ve pencereler gibi yerleri tebeşir ile boyayın veya tebeşiri bölüp oraya koyun. Böylece böcekler artık sizi rahatsız edemeyecek.

PASI GİDERİN!

Paslanabilecek eşyalarınızı paslanmadan önce kurtarmak mümkün! Bunun için tebeşirleri paslanabilecek eşyalarınızın yanına koyun ve nemi emmesini sağlayın.

KIYAFETLERİNİZ GÜZEL KOKSUN!

Giysileriniz kötü mü kokuyor? Bunun sebebi gardırobunuzdan kaynaklanıyor olabilir. Gardırobunuzdaki kötü kokunun geçmesi için tebeşir kullanabilirsiniz. Giysilerinizin yanına tebeşirleri koymanız yeterli olur.

SARI LEKELERDEN KURTULUN!

Tebeşiri beyaz giysilerinizin sararmış bölgelerine sürün. 10 dakika beklettikten sonra normal programda yıkayın ve beyaz giysilerinize yeniden kavuşun.

LEKELİ DUVARLARA VEDA EDİN!

Çocuğunuz duvarlarınızı sık sık boyuyor veya duvarınıza bir leke bulaşmış olabilir. Bu tür şeylerden kurtulmak için lekeleri tebeşirle ovalayabilirsiniz.

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