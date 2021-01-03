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Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı tavırları çileden çıkarttı

03.01.2021 14:51 | Son Güncelleme:
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Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı tavırları çileden çıkarttı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde toprağa gömülü halde bulunan genç çiftin ölümüyle ilgili aynı aileden gözaltına alınan 8 kişi adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler, adliye girişinde kendilerini çeken gazetecilere umursamaz bir şekilde "İyi çekin" diyerek seslendi.

Osman Ç'den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulunmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ'yi (24) Bayramözü köyünde toprağa gömülü halde ölü olarak bulmuştu.

AYNI AİLEDEN 8 KİŞİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri olduğu belirlenen aynı aileden 8 kişi gözaltına alındı.

TECAVÜZ EDİP BIÇAKLAMIŞLAR

Zanlılardan biri dün yapılan ilk sorgusunda tecavüz edilerek bıçaklanan Osman Ç'nin çok kan akmasın diye leğene konulduğunu, ardından genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğünü itiraf etmişti. Jandarmada işlemleri tamamlanan H.İ., R.İ., R.İ., V.İ., K.İ., H.S.,M.S., B.İ., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

"İYİ ÇEKİN" DİYE SESLENDİLER

Şüpheliler, adliye girişinde kendilerini görüntüleyen gazetecilere 'İyi çekin' diye seslendi.

(İHA)

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