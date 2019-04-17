Tecavüz uluslararası sularda oldu diye ceza yok!

Washington Post'n haberine göre İspanya'da 2009'daki yasa değişikliğine göre, uluslararası suçların şüphelilerinin İspanya vatandaşı olmaları halinde yargılanabileceğini hatırlatan hâkim, Valencia'da açılan davada 18 yaşındaki İtalyan gence ceza vermedi.

İngiliz 17 yaşındaki bir genç kız, geçen hafta Panama bandıralı MSC Divina gemisinde yolculuk ederken İtalyan gencin kendisini zorla kamaraya götürerek kendisine tecavüz ettiğini ailesine bildirmiş, bunun üzerine ailesi karaya çıkarak Valencia'da adli tıp raporu tutturarak tecavüzün kanıtlanmasını sağlamıştı

