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Tecavüz uluslararası sularda oldu diye ceza yok!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2019 11:47 | Son Güncelleme

İspanya'da görülen bir davada hâkim, İspanya açıklarında kurvaziyer gemisinde İngiliz bir genç kıza tecavüz etmekle suçlanan İtalyan gence, olay uluslararası sularda işlendiği ve suçu işleyen İspanya vatandaşı olmadığı için ceza veremedi.

Tecavüz uluslararası sularda oldu diye ceza yok!

Washington Post'n haberine göre İspanya'da 2009'daki yasa değişikliğine göre, uluslararası suçların şüphelilerinin İspanya vatandaşı olmaları halinde yargılanabileceğini hatırlatan hâkim, Valencia'da açılan davada 18 yaşındaki İtalyan gence ceza vermedi.

İngiliz 17 yaşındaki bir genç kız, geçen hafta Panama bandıralı MSC Divina gemisinde yolculuk ederken İtalyan gencin kendisini zorla kamaraya götürerek kendisine tecavüz ettiğini ailesine bildirmiş, bunun üzerine ailesi karaya çıkarak Valencia'da adli tıp raporu tutturarak tecavüzün kanıtlanmasını sağlamıştı

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