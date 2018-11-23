Tecavüzcü haklı bulununca iç çamaşırlarıyla sokağa döküldüler!

Önce sosyal medyada başlayan protestolar kadınların iç çamaşırıyla fotoğraf paylaşmasıyla devam etmişti. 'Tanga tecavüze razı olmak değildir' yazısıyla paylaşılan fotoğrafların ardından kadınlar bu kez sokakta iç çamaşırlarıyla boy gösterdi.

'Tecavüz sırasında tanga giyiyordu' savunması sapığı haklı çıkardı!

Bir tecavüz olayını protesto etmek için, iç çamaşırlarıyla İrlanda'nın başkenti Dublin sokaklarına dökülen kadınlar olay yarattı. Protesto, 27 yaşındaki bir adam 17 yaşındaki bir kıza tecavüz edip, mahkeme tarafından suçlu bulunmasıyla başladı.

Mahkeme kararı genç kızın tecavüz sırasında tanga giymesini gerekçe gösterdiği için verdi. Protesto önce sosyal medyada başladı. Kadınlar iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaşarak 'tanga, tecavüze razı olmak demek değildir' yazarak paylaştılar.

Daha sonra sokaklara sıçrayan protestolarda çok sayıda kadın iç çamaşırlarını giyerek, ellerinde dövizlerle yürüdü.

Vücutlarına 'bu rıza göstermek değildir', 'aranmıyorum' yazan kadınların hedefinde yargı sistemi vardı.

NE OLMUŞTU? İrlanda'da, 17 yaşındaki bir genç kıza tecavüz eden 27 yaşındaki bir adamın avukatının "Dantelli bir tanga giyiyordu" diyerek savunma yapmasının ardından beraat etmesi bir dizi eylemle edildi.

İrlandalı Milletvekili Ruth Coppinger de kararı parlamentoda dantelli bir tanga göstererek "rutin kurban suçlama" kültürünü protesto etti.