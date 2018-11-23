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Tecavüzcü haklı bulununca iç çamaşırlarıyla sokağa döküldüler!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.11.2018 14:31 | Son Güncelleme

İrlanda'nın başkenti Dublin'den protesto sesleri yükseldi. 27 yaşındaki bir adamın 17 yaşındaki kıza tecavüz ettiği halde çıkarıldığı mahkeme tarafından suçlu bulunmaması halkı isyan ettirdi. Çünkü tecavüzcünün suçlu bulunmamasının gerekçesi kızın tecavüz sırasında tanga giymesiydi.

Önce sosyal medyada başlayan protestolar kadınların iç çamaşırıyla fotoğraf paylaşmasıyla devam etmişti. 'Tanga tecavüze razı olmak değildir' yazısıyla paylaşılan fotoğrafların ardından kadınlar bu kez sokakta iç çamaşırlarıyla boy gösterdi.

'Tecavüz sırasında tanga giyiyordu' savunması sapığı haklı çıkardı!

Bir tecavüz olayını protesto etmek için, iç çamaşırlarıyla İrlanda'nın başkenti Dublin sokaklarına dökülen kadınlar olay yarattı. Protesto, 27 yaşındaki bir adam 17 yaşındaki bir kıza tecavüz edip, mahkeme tarafından suçlu bulunmasıyla başladı.
Mahkeme kararı genç kızın tecavüz sırasında tanga giymesini gerekçe gösterdiği için verdi. Protesto önce sosyal medyada başladı. Kadınlar iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaşarak 'tanga, tecavüze razı olmak demek değildir' yazarak paylaştılar.
Daha sonra sokaklara sıçrayan protestolarda çok sayıda kadın iç çamaşırlarını giyerek, ellerinde dövizlerle yürüdü.
Vücutlarına 'bu rıza göstermek değildir', 'aranmıyorum' yazan kadınların hedefinde yargı sistemi vardı.

NE OLMUŞTU?

NE OLMUŞTU?
İrlanda'da, 17 yaşındaki bir genç kıza tecavüz eden 27 yaşındaki bir adamın avukatının "Dantelli bir tanga giyiyordu" diyerek savunma yapmasının ardından beraat etmesi bir dizi eylemle edildi.
İrlandalı Milletvekili Ruth Coppinger de kararı parlamentoda dantelli bir tanga göstererek "rutin kurban suçlama" kültürünü protesto etti.
Kolundan dantelli bir tanga çıkartan Coppinger "Burada bir tanga göstermek mahcup edici olabilir. Sizce bir tecavüz kurbanı ya da bir kadın iç çamaşırının mahkemede yersizce gösterildiğinde ne hissediyor?" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
tanga tecavüz

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
biz millet olarak bi sıkintı var.. diger ulkelere bakiyorum zam yapilir millet sokaklra cikiyor hakkini ariyor tecavuz oluyor millet sokaklarda her sey icin hakkini ariyor kolluyor... biz bildigin mal gibiyiz yaa bizde zamın kralı oluyo sesimiz cikmiyo her gun onlarca tecavuz cinayet oluyo mal gibiyiz valla mal gibi
alın size medeni avrupalılar. çok medenileşince de böyle oluyor.
Protestolar, demokrasinin olmazsa olmazıdır.
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