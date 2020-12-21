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Tecihlerinizi gözden geçireceksiniz! Cildinizi mahvediyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kozmetik konusunda pek çok yanlış bilgi ve uygulama mevcut. Bazen başkasının tavsiyesiyle cilt tipine hiç uygun olmayan bir ürün satın alınabiliyor, bazen ise bir ürün yapısına uygun olmayan bir amaçla kullanılıyor. Peki, farkında olmadan yapılan bu yanlışların cilt sağlığı üzerindeki etkileri neler? İşte detaylar!

Tecihlerinizi gözden geçireceksiniz! Cildinizi mahvediyor

İnternet çağıyla birlikte neredeyse her gün farklı bir kozmetik ürünüyle karşılaşıyor ya da bu konuda tavsiye alıyoruz. Peki, tüm bu ürünler gerçekten herkese uygun mu? Amacının dışında kullanılan ya da yanlış seçilen kozmetik ürünlerinin cilt sağlığınıza verdiği zararları sizin için derledik. Bu yazıyı okuduktan sonra tercihlerinizi yeniden gözden geçirebilirsiniz.

CİLDİNİZE UYGUN OLMAYAN KOZMETİK ÜRÜNLER

En yaygın yapılan hatalardan bir tanesi cilt özelliklerini tanımamak ve yanlış kozmetik ürünlerini kullanmak. Özellikle cilt üzerini kaplayan ve göz çevresine temas eden fondöten, bb krem ve kapatıcı gibi ürünler cildinize zarar verebilir. Yağlı bir cilde sahipseniz su bazlı kozmetik ürünler tercih etmelisiniz. Yağ bazlı ürünler kullandığınızda gözenekleriniz tıkanır ve kısa bir süre sonra akne, sivilce ve komedon gibi problemlerle karşılaşırsınız. Kuru bir cilde sahipseniz asitli olmayan ve nem tutucu özelliği olan ürünleri tercih etmelisiniz. Yağlı ciltler için pek çok cilt problemini çözen salisilik asit gibi asitler, kuru ciltlerde ters etki yapabilir. Bu tarz asitli ürünleri kullandığınızda cildinizde tahriş, kaşınma, kızarıklık ve döküntüler oluşabilir.

Bir diğer problem ise yaş grubunu ve cilt problemlerini iyi tahlil edememektir. Genç kadınların cildi için ağır olan ve genellikle 45 yaş üzerine önerilen kremleri ve diğer kozmetik ürünleri kullanmamalısınız. Özellikle göz çevresi ürünlerini bir dermatoloğa danışmadan asla kullanmamalısınız. İstenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

YANLIŞ KULLANILAN KOZMETİK ÜRÜNLER

Son zamanlarda özellikle internet ortamında karşımıza oldukça yanıltıcı bilgiler çıkıyor. Ojeyi göz üstüne sürmeye dek varan bu tarz yanlış uygulamalar konusunda çok dikkatli olmak gerek! Kozmetik ürünler yüzün ve vücudun özel bölümleri için üretilirler. Vücudunuza sürdüğünüz bir ürünü yüzünüz çoğu zaman kaldıramaz ve alerjik tepkiler gösterir. Yanlış kullanılan kozmetik ürünlerine bir diğer örnek ise makyaj çıkarmak için vazelin kullanımıdır. Vazelin dirsek ve topuklar için oldukça etkili olsa da aynı şey yüz için geçerli değildir. Petrol türevi bir üründen üretilen vazelin oldukça yoğun ve kapatıcı bir kıvama sahiptir ve asla yüz için önerilmez. Üstelik, bu ürünü göz kadar hassas bir bölgeye temas ettirmek uzun vadede göz yapısına oldukça zarar verebilir. Yüz için üretilen kremlerin pek çoğu dahi göz çevresine uygun değildir. Gözlerinize kullandığınız tüm ürünlerin göz çevresi için özel olarak üretilmesi ya da üzerinde göz çevresinde kullanıma uygun olduğuna dair ibare bulundurması gerekir.

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