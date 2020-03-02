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Tecno Mobile Türkiye’ye göz kırptı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.03.2020 10:59 | Son Güncelleme

Mart ayının ilk günlerinde Çin’li bir telefon markası olan Tecno Mobile, Türkiye lansmanına hazırlanıyor.

Tecno Mobile Türkiye’ye göz kırptı

 60’ın üzerinde gelişmekte olan ülkede premium akıllı telefon markası olarak çalışmalarını sürdüren Tecno Mobile, Hong Kong merkezli Transsion Holdings’ın kanatları altında faaliyet gösteriyor.

TECNO MOBİLE İKİ SERİ İLE ÜLKEMİZE GİRİŞ YAPACAK

TECNO Mobile globalde, amiral gemisi PHANTOM, kamera odaklı serisi CAMON, giriş seviyesi serisi SPARK ve multimedya odaklı POUVOIR serisi ürün ailelerine sahip. Ülkemizde ilk olarak sadece iki seri ile tanışacağız.

TECNO Mobile, Türkiye’de kamera odaklı CAMON serisi ve giriş seviyesi ürünü SPARK serisi ile ilk ürünlerini tanıtacak. Kamera odaklı CAMON serisi ile akıllı telefon kullanıcılarına farkı ve yepyeni bir fotoğrafçılık bir deneyim yaşatmayı hedefleyen firma, oldukça iddialı.
 
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Tecno Mobile Çin akıllı telefon Türkiye

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