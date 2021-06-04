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Tecno Pova 2 görücüye çıktı

04.06.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cihaz 167$ fiyat etiketi ve devasa 7.000 mAh pili ile karşımıza çıktı. Bu pil orijinal Pova’dan 1.000 mAh daha fazla, ancak yükseltmeler burada bitmiyor.

Tecno Pova 2 görücüye çıktı

Cihaz, büyük 6.9” ekran 1080p+ çözünürlüğe (20,5:9) sahip, bu önceki modelin 6.8” 720p+ ekranına göre büyük bir yükseltme. Ayrıca, daha hızlı yanıt süreleri için dokunmatik örnekleme hızı 180Hz’e yükseltildi. Pova 2, biraz daha güçlü bir yonga seti olan Helio G85 ile birlikte geliyor.

Bu 12nm çipte iki Cortex-A75 çekirdeği ve bir Mali G52 MC2 GPU var. Önceki modeldeki G80 yongasıyla karşılaştırıldığında, bu yonga GPU’sunu biraz daha yüksek bir saatte çalıştırıyor, ancak iki kat daha fazla pikseli zorlaması gerektiği gerçeğini dengelemek için yeterli değil. Artı tarafta, 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile standart olarak daha fazla bellek mevcut.

Daha fazla depolama alanına ihtiyacınız varsa, microSD kart için özel bir yer de var. Telefon kutusundan Android 11 ile çıkıyor.

Tecno, gerektiğinde CPU ve GPU’yu artırabilen ET Game Engine ve Game Space 2.0’daki optimizasyonlar hakkında da övünüyor.

7.000 mAh pil, uzun oyun oturumlarına bile dayanacak güçte, şarj ise 18W’da kalıyor.  Telefondaki arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48MP ana sensöre sahip. Arkada da üç adet 2MP yardımcı modül var. Selfie kamerası 8 MP sensöre sahip.

Tecno Pova 2, 5 Haziran’da ön siparişe sunulacak, satışlar 11 Haziran’da başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
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