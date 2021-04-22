HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Tecno Spark 7P resmiyet kazandı

Tecno Spark 7P resmiyet kazandı

22.04.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telefon üreticisi Tecno, Spark 7 cihazını çıkardıktan bir hafta sonra Tecno Spark 7P adlı cihazını da resmileştirdi.

Tecno Spark 7P resmiyet kazandı

Temel özellikler, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç 1640×720 piksel ekran, 16 MP ana kamera, 4 GB RAM’li MediaTek Helio G70 yonga seti ve 5.000 mAh pil olarak karşımıza çıkıyor. Ön kamerada 8 MP sensör bulunuyor. Cihazda ayrıca arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ve 3,5 mm kulaklık jakı mevcut. Depolama kısmında ise cihaz microSD yuvası sayesinde genişletilebilen 64 GB veya 128 GB dahili depolama alanına sahip olacak.

1-59-600x353

Cihazın piyasaya çıkacağı renk seçenekleri de belli. Alp Mavisi, Ladin Yeşili, Mıknatıs Siyahı ve Yaz Mojito olmak üzere dört renkten birinini seçebileceksiniz. Tecno, Tecno Spark 7P’nin fiyat ve kullanılabilirlik ayrıntılarını ise henüz açıklamadı.

TECNO SPARK 7'NİN ÖZELLİKLERİNİ HATIRLAYALIM

Tecno Spark 7’nin öne çıkan özelliklerinden biri 6.000 mAh'lik bataryası. Telefon, 720 x 1.600 piksel çözünürlüğünde 6,5 inçlik bir ekrana sahip. Üstteki bir çentiğe gömülmüş 8MP'lik ön kamera var. Bununla ilgili ilginç olan şey ise üst çerçevede flaş görevi görecek iki LED’in yer alması.

Tecno Mobile personel alımlarına başladı!Tecno Mobile personel alımlarına başladı!

Arka tarafta 16 MP çift kamera var. Kamera ayrıca 120 fps ağır çekim videolar da kaydedebilir. Telefon, Tecno’nun HiOS yazılımı 7.5 ile özelleştirilen Android 11 ile çalışıyor. Yonga seti bir Helio A25 (12nm, 8xCortex-A53 CPU, GE8320 GPU) ve sınırlı bellekle birlikte geliyor. Temel yapılandırma 2GB RAM ve 3 / 64GB seçeneğiyle 32GB depolama. Daha fazlasına ihtiyacınız varsa özel bir microSD seçeneği de mevcut.

Apple AirTag tanıtıldı! İşte fiyatı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyorBu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyor
Geleneksel kuaförlere hiç benzemiyor!Geleneksel kuaförlere hiç benzemiyor!
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı Hakan Altun yoğun bakıma alındı

Ünlü şarkıcı Hakan Altun yoğun bakıma alındı

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

"Allah’ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni ölü bulundu

"Allah’ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni ölü bulundu

Biden davet etmişti! Bugün başlıyor

Biden davet etmişti! Bugün başlıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.