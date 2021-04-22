Tecno Spark 7P resmiyet kazandı

Temel özellikler, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç 1640×720 piksel ekran, 16 MP ana kamera, 4 GB RAM’li MediaTek Helio G70 yonga seti ve 5.000 mAh pil olarak karşımıza çıkıyor. Ön kamerada 8 MP sensör bulunuyor. Cihazda ayrıca arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ve 3,5 mm kulaklık jakı mevcut. Depolama kısmında ise cihaz microSD yuvası sayesinde genişletilebilen 64 GB veya 128 GB dahili depolama alanına sahip olacak.

Cihazın piyasaya çıkacağı renk seçenekleri de belli. Alp Mavisi, Ladin Yeşili, Mıknatıs Siyahı ve Yaz Mojito olmak üzere dört renkten birinini seçebileceksiniz. Tecno, Tecno Spark 7P’nin fiyat ve kullanılabilirlik ayrıntılarını ise henüz açıklamadı.

TECNO SPARK 7'NİN ÖZELLİKLERİNİ HATIRLAYALIM

Tecno Spark 7’nin öne çıkan özelliklerinden biri 6.000 mAh'lik bataryası. Telefon, 720 x 1.600 piksel çözünürlüğünde 6,5 inçlik bir ekrana sahip. Üstteki bir çentiğe gömülmüş 8MP'lik ön kamera var. Bununla ilgili ilginç olan şey ise üst çerçevede flaş görevi görecek iki LED’in yer alması.

Arka tarafta 16 MP çift kamera var. Kamera ayrıca 120 fps ağır çekim videolar da kaydedebilir. Telefon, Tecno’nun HiOS yazılımı 7.5 ile özelleştirilen Android 11 ile çalışıyor. Yonga seti bir Helio A25 (12nm, 8xCortex-A53 CPU, GE8320 GPU) ve sınırlı bellekle birlikte geliyor. Temel yapılandırma 2GB RAM ve 3 / 64GB seçeneğiyle 32GB depolama. Daha fazlasına ihtiyacınız varsa özel bir microSD seçeneği de mevcut.

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