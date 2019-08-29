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Tedavileri tamamlanan caretta carettalar denize bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 10:39 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü İztuzu Kumsalı'nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 6 caretta caretta denize bırakıldı.

Tedavileri tamamlanan caretta carettalar denize bırakıldı

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü İztuzu Kumsalı'nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 6 caretta caretta denize bırakıldı.
Caretta carettaların denize bırakılması için dün (Çarşamba) İztuzu Kumsalı'nda düzenlenen etkinliğe Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkanı MHP'li Alim Uzundemir, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bürokratlar ve turistler katıldı. Törende konuşan DEKAMER Müdürü ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, olta iğnesi yutma, misinaya dolanma, sürat teknesi çarpması gibi çeşitli nedenlerle yaralandıkları için kendilerine getirilen deniz kaplumbağalarının tedavilerini 2 ay ile 1 yıl gibi bir zamanda gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaska, DEKAMER'e 2008 yılından bu yana 358 yaralı deniz kaplumbağası getirildiğini belirterek, "Denize bırakacağımız 6 deniz kaplumbağası ile birlikte toplam 186 deniz kaplumbağası tedavi edilip denize salındı. 154'ü ise yaşamını yitirdi, 18'inin tedavileri sürüyor" dedi.
Denize bırakacakları 'Dalyan', 'Hasan Efe', 'Nazo', 'Dekamer- Tgui Care', 'Diana' ve 'Özgün' ismini verdikleri caretta carettaların yaşlarının 25 ile 50 arasında değiştiğini de aktaran Kaska, "Caretta carettalardan birine TUİ Care Vakfı'nın desteği ile uydu takip cihazı taktık. Yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar kapsamında deniz kaplumbağalarının göç yollarını ve beslenme alanlarını tespit etmek için uydu cihazları ile izleme çalışmaları yapıyoruz. Bugüne kadar toplam 26 deniz kaplumbağasını çeşitli kurum ve kuruluşların desteğik ile uydudan izleyebildik" diye konuştu.
Kaska, deniz kaplumbağalarını koruma ve izleme çalışmalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından desteklendiğini, yaralı kaplumbağaların taşınması ve lojistik desteklerin ise Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından sağlandığını kaydetti.
Konuşmaların ardından caretta carettalar denize bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Tedavileri tamamlanan caretta carettalar denize bırakıldıTedavileri tamamlanan caretta carettalar denize bırakıldı

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