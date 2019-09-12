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Tedavisi tamamlanan 7 leylek ile gökdoğan doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 14:36 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar kırsalında vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan gökdoğan ile 7 leylek, AKÜREM'deki tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı - Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Alğan: - "Bugüne kadar bin 687 yaban hayvanı AKÜREM'e getirildi. Bu hayvanların bin 20 tanesinin tedavisi tamamlanarak doğaya tekrar salındı"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da doğada yaralı halde bulunduktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavisi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan gökdoğan ile leylekler doğaya bırakıldı.

Afyonkarahisar'daki sulak alan bölgelerinde yaralı ve bitkin halde vatandaşlar tarafından bulunan gökdoğan ile 7 leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi. Daha sonra AKÜREM'e gönderilen kuşların, buradaki tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri tamamlandı.

Tedavisi yapılan kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan ve AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır tarafından, 26 Ağustos Tabiat Parkı ile Erkmen beldesindeki ormanlık alanda doğaya bırakıldı.

Alğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı ve bitkin halde doğada bulunan kuşların tedavi ve rehabilitasyonu içen Afyon Kocatepe Üniversitesi ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

- "Bugüne kadar bin 687 yaban hayvanı AKÜREM'e getirildi"

Bugüne kadar bin 687 yaban hayvanının tedavisi için çalışma yaptıklarını dile getiren Alğan şöyle konuştu:

"Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün verdiği destek ile yeni bir rehabilitasyon merkezi yapılması için çalışma başlattık. Binanın yüzde 85'i tamamlandı. Merkezin tamamlanması ile daha çok yaban hayvanını tedavi ederek doğaya kazandırmak istiyoruz. Bugüne kadar bin 687 yaban hayvanı AKÜREM'e getirildi. Bu hayvanların bin 20 tanesinin tedavisi tamamlanarak doğaya tekrar salındı. Biz, doğal dengenin korunması için vatandaşlardan yaban hayvanlarına zarar vermemelerini istiyoruz."

- "Leylekler doğal denge için vazgeçilmez kuşlar"

Doç. Dr. Emine Hesna Kandır da leyleklerin göç mevsimi olmasından dolayı merkeze çok sayıda göçmen kuş getirildiğini belirtti.

Tedavisi tamamlanan kuşların göç mevsimi geçmeden doğaya bırakılmasına özen gösterdiklerini aktaran Kandır, şunları kaydetti:

"Merkezimize bu dönemde çok fazla yaralı ve bitkin halde bulunan leylek geliyor. Biz de yaralı olanların tedavisini, bitkin olanların ise güçlenmesini sağlıyoruz. Yavru halde gelen kuşları da büyütüyoruz. Bugün tedavisi tamamlanan 7 leyleği doğaya saldık. Leylekler doğal denge için vazgeçilmez kuşlar. Onların doğadaki yeri tartışılmaz. Bugün aynı zamanda dünyanın en hızlı kuşlarından biri olan nesli tehlike altında bulunan gökdoğan kuşunu da doğaya bıraktık."

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Afyonkarahisar AKÜ AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır DKMP 5. bölge gökdoğan

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