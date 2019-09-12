Tedavisi tamamlanan 7 leylek ile gökdoğan doğaya salındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da doğada yaralı halde bulunduktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavisi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan gökdoğan ile leylekler doğaya bırakıldı.

Afyonkarahisar'daki sulak alan bölgelerinde yaralı ve bitkin halde vatandaşlar tarafından bulunan gökdoğan ile 7 leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi. Daha sonra AKÜREM'e gönderilen kuşların, buradaki tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri tamamlandı.

Tedavisi yapılan kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan ve AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır tarafından, 26 Ağustos Tabiat Parkı ile Erkmen beldesindeki ormanlık alanda doğaya bırakıldı.

Alğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı ve bitkin halde doğada bulunan kuşların tedavi ve rehabilitasyonu içen Afyon Kocatepe Üniversitesi ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

- "Bugüne kadar bin 687 yaban hayvanı AKÜREM'e getirildi"