HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tedirgin eden görüntü! Karasu Nehri'nin üzeri balık ölüsüyle kaplandı

Tedirgin eden görüntü! Karasu Nehri'nin üzeri balık ölüsüyle kaplandı

22.06.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta şehir merkezi ve köylerden geçen Karasu Nehri'nde balık ölümleri başladı. Hayvanların serinleme ve su ihtiyacını giderdiği, tarım arazilerinin sulandığı Karasu Nehri'nin üzerini kaplayan ve kıyıya vuran ölü balıklar, yöre halkını tedirgin etti. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, suda yapılan incelemelerde oksijen ve sıcaklık değerleri ile pH ölçümlerinin uygun olduğunu belirtti.

Şehir merkezi ve köylerden geçen Karasu Nehri’nde, geçen yıl olduğu gibi bu sene de balık ölümleri meydana geldi. Karasu Nehri’nin üzerini kaplayan ve kıyıya vuran ölü balıklar, bölgede yaşayanları endişelendirdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bilgi verenler, hayvanların serinleme ve su ihtiyacını giderdiği, tarım arazilerinin sulandığı Karasu Nehri'nde balık ölümlerinin önlenmesini istedi. Nehirde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, suyun oksijen ve sıcaklık değeri ile pH ölçümlerini gerçekleştirirken, su ve ölü balıklardan numune aldı.

Screenshot_26

Suyun oksijen ve sıcaklık değerleri ile pH ölçümlerinin normal olduğunu belirten İl Müdürü Mehmet Aydın, balıkların yaşamasının kendileri için önemli olduğunu belirterek, bu durumdan rahatsız olduklarını belirtti. Balık ölümlerinin yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Aydın, “Karasu Nehri’nde balıkların öldüğüne dair bizlere ihbar geldi. Derhal ekiplerimizle birlikte sahaya inerek, nehre geldik. Ekiplerimizin yerinde yaptığı tespit, incelemeler sonucunda, oksijen, pH ve sıcaklık değerlerinin uygun olduğunu gördük. Balık ve su numunelerini aldık. Suda bir kirlilik var mı, yok mu; balıklarda herhangi bir zehirlenme var mı, yok mu; bunları belirlemek için laboratuvarımıza göndereceğiz. Sonuçları açıklayacağız" dedi.

Screenshot_27

Karasu Nehri'nde ölen balıklar ile sudan alınan numuneler, incelenmek üzere Erzincan ve Elazığ'daki laboratuvarlara gönderildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her evde olması gereken 20 ürünHer evde olması gereken 20 ürün
İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...
Prof. Dr. Erdem Yeşilada açıkladı: Koronavirüsü yok ediyorProf. Dr. Erdem Yeşilada açıkladı: Koronavirüsü yok ediyor
Anahtar Kelimeler:
Muş

En Çok Okunan Haberler

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da

Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında sert tartışma

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında sert tartışma

Tuvalet yapma tartışması kanlı bitti

Tuvalet yapma tartışması kanlı bitti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.