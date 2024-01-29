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Tedirgin eden sözler! Bu yılı işaret ederek duyurdu: 'Rusya ile AB arasında savaş ihtimali çok yüksek'

29.01.2024 20:55 | Son Güncelleme:
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken tedirgin eden bir açıklama geldi. Bu yılı işaret eden Avusturya Silahlı Kuvvetleri'nin Savunma Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Tümgeneral Peter Vorhofer, Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasında çatışma riskinin çok yüksek olduğunu aktardı.

Tedirgin eden sözler! Bu yılı işaret ederek duyurdu: 'Rusya ile AB arasında savaş ihtimali çok yüksek'

Avusturya Silahlı Kuvvetleri'nin Savunma Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Tümgeneral Peter Vorhofer, Viyana'da Savunma Bakanı Klaudia Tanner ile düzenlediği ortak basın toplantısında "2024 Risk Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı.

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"SAVAŞ İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"

Bu yılki risk raporunun en üst sırasında AB ile Rusya'nın karşı karşıya gelme olasılığının bulunduğunu belirten Vorhofer, "Bu da 2024'te bir hibrit savaş yaşama ihtimalimizin çok yüksek olduğu anlamına geliyor." dedi.

Vorhofer, dünyada süren savaş ve çatışmalara ilişkin düzensizliğin en az 20 yıl daha süreceğini ileri sürerek, savaşın dışında Avusturya'yı bu yıl etkileyecek diğer riskli durumlara da değindi.

Çatışmalar nedeniyle tedarik zincirinde yaşanabilecek aksamalar, göç dalgasının yol açacağı olumsuzluklar, siber saldırı ve yalan haber tehlikesine işaret eden Vorhofer, dış unsurların Avrupa'daki entegrasyon süreçlerine yönelik sabotaj girişiminde bulunma riskinin de altını çizdi.

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"DÜNYA KONTROLDEN ÇIKSA BİLE..."

Savunma Bakanı Tanner de söz konusu risklere karşı Avrupa'da işbirliğinin önemine dikkati çekerek, "Dünya kontrolden çıksa bile, biz buna uymamalıyız." diye konuştu.

Tanner, söz konusu riskler nedeniyle tarafsız Avusturya'nın Almanya liderliğindeki Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne dahil olduğunu hatırlattı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Avusturya Rusya Avrupa
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