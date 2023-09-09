Tehlikeli anlar! Tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuklar canlarını hiçe saydı

Odunpazarı ilçesi İki Eylül Caddesi’nde meydana gelen olay, görenleri hayrete düşürdü.

SSK-Otogar hattında seyir halinde olan tramvayın arka kısmına tutunarak yolculuk yapan çocuk yaştaki 3 şahıs, canlarını hiçe saydı. Hayatlarını riske attıkları tehlikeli yolculukları ile görenleri endişelendiren çocuklar, tramvayda yolculuk yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Çocuklar, tramvayın arkasına tutunarak bir süre yolculuk yaptıktan sonra gözden kayboldu.

(İHA)

