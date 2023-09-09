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  4. Tehlikeli anlar! Tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuklar canlarını hiçe saydı

Tehlikeli anlar! Tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuklar canlarını hiçe saydı

09.09.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuklar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Odunpazarı ilçesi İki Eylül Caddesi’nde meydana gelen olay, görenleri hayrete düşürdü.

SSK-Otogar hattında seyir halinde olan tramvayın arka kısmına tutunarak yolculuk yapan çocuk yaştaki 3 şahıs, canlarını hiçe saydı. Hayatlarını riske attıkları tehlikeli yolculukları ile görenleri endişelendiren çocuklar, tramvayda yolculuk yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Çocuklar, tramvayın arkasına tutunarak bir süre yolculuk yaptıktan sonra gözden kayboldu.

(İHA)

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