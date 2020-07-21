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Tehlikeli bir parazitin insan hücrelerini nasıl etkilediği incelendi

DÜNYA HABERLERİ  | 21.07.2020 09:55 | Son Güncelleme

Indiana Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, 'toxoplasma gondii' parazitinin insan hücrelerini nasıl etkilediğini ortaya çıkardı.

Tehlikeli bir parazitin insan hücrelerini nasıl etkilediği incelendi

mBio dergisinde yayınlanan yazıda, dünya genelindeki insanların yarısının 'toxoplasma gondii' parazitine yakalandığı kaydedildi. Bunun, kirli su veya gıda tüketiminden kaynaklandığı ifade ediliyor. Parazitin beyin dokusuna sızmasının ağır belirtilere yol açabileceği aktarıldı.

Toxoplasma uzun zaman boyunca vücutta mikrobiyal kist şeklinde durabiliyor ve bağışıklık azalınca, örneğin HIV enfeksiyonlarında aktif hale geliyor.

Toxoplasma, bağışıklık hücrelerine sızdığında onları vücudu boydan boya dolaşmaya zorluyor. Ayrıca bulunduğu hücrenin alarm sistemini devre dışı bırakıyor, bu yüzden dolaşmasına yardımcı olan IRE1 proteini aktif hale geliyor.

Araştırma sırasında, bu proteinin olmadığı hücrelere toxoplasma bulaştırıldı. Sonuçta hareket etmedikleri ortaya çıktı.

Daha önce bilim insanları, toxoplasmanın insanın kişiliğini ve davranış biçimini etkileyebileceğini ortaya çıkarmıştı.

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