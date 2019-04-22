KADIN

Tehlikeli derecede hava kirliliğine maruz kalan anne adaylarını bekleyen tehlike

Betül Kurucu Betül Kurucu
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 22.04.2019 07:18 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık’ta bulunan Aberdeen Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre tehlikeli düzeyde hava kirliliğine maruz kalan hamile kadınlar daha küçük başlı bebekler dünyaya getirebilir.  Araştırmaya göre çoğunlukla taşıtlar tarafından üretilen zehirli bir kimyasal olan azot dioksitin, hamileliğin son birkaç haftasında anne karnındaki bebeğin büyümesini etkilediği tespit edildi. 

Tehlikeli derecede hava kirliliğine maruz kalan anne adaylarını bekleyen tehlike

Bilim adamları, 10 yıldan fazla bir süredir yapılan dünya çapındaki bir dizi çalışmayı analiz ettikten sonra ellerinde net kanıtlar olduğunu iddia ediyor. 

Aberdeen Üniversitesi'ndeki bilim adamlarının incelemesine göre tehlikeli düzeyde hava kirliliğine maruz kalan hamile kadınlar, özellikle azot dioksit, daha küçük başlı bebekler doğurabilir.

Araştırmaya liderlik eden Profesör Steve Turner, yaptıkları araştırma hakkında şunları söyledi: 'Literatürü gözden geçirmemizin eşsiz yanı, annelerin bu faktörlere maruz kalmasının fetal gelişimi etkileyip etkilemediğini görmek için doğmamış bebeklere bakmamız. İlk çalışmaların yayınlandığı 13 yıl öncesine dayanan tıbbi literatürü kullandık. Hava kirliliğinin ölçüldüğü ve Avrupa, Avustralya ve ABD'deki birçok ülkede fetal büyüklükle bağlantılı olan toplam yedi çalışma vardı. Tüm çalışmalarda,  28. haftada başlayan üçüncü trimesterde azot dioksit maruziyetinin fetal büyümeyi azalttığı açıktı. “

Turner, elde ettikleri bulgulara göre hamile annelerin azot dioksit maruziyetini en aza indirmek için halk sağlığı önlemlerinin acilen gerekli olduğunu gördüklerini belirtirken daha önce yaptıkları araştırmada hamilelik sırasında sigara içmenin fetal büyüklüğü üzerinde bir etkisi olduğunu keşfetti. 

Ekip, son çalışmalarında u çalışmada, zayıflama diyeti ve alkol’ün fetüsün boyutunu etkilediğine dair yeterli kanıt bulamadıklarını açıkladı. 

Bilim adamları, hava kirliliğinin bir fetusa nasıl zarar verdiği konusunda net değil, ancak rahimde iltihaplanma ve diğer sorunlara neden olabileceğine inanıyor. Ayrı yeni araştırmalar plasentada da kirliliğe bağlı parçacıklar buldu.

İngiltere şu anda azot dioksit için Avrupa güvenlik seviyelerini ihlal ediyor ve uzun zamandır süren başarısız denetim politikası nedeniyle Avrupa Komisyonu tarafından uyarılıyor.

Hükümet, Temiz Hava Stratejisi'nde hazırlanan planlarla kirleticileri temizlemek için 3,5 milyar sterlin harcayacağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
kadın anne hava kirliliği

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