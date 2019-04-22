Tehlikeli derecede hava kirliliğine maruz kalan anne adaylarını bekleyen tehlike

Bilim adamları, 10 yıldan fazla bir süredir yapılan dünya çapındaki bir dizi çalışmayı analiz ettikten sonra ellerinde net kanıtlar olduğunu iddia ediyor.

Aberdeen Üniversitesi'ndeki bilim adamlarının incelemesine göre tehlikeli düzeyde hava kirliliğine maruz kalan hamile kadınlar, özellikle azot dioksit, daha küçük başlı bebekler doğurabilir.

Araştırmaya liderlik eden Profesör Steve Turner, yaptıkları araştırma hakkında şunları söyledi: 'Literatürü gözden geçirmemizin eşsiz yanı, annelerin bu faktörlere maruz kalmasının fetal gelişimi etkileyip etkilemediğini görmek için doğmamış bebeklere bakmamız. İlk çalışmaların yayınlandığı 13 yıl öncesine dayanan tıbbi literatürü kullandık. Hava kirliliğinin ölçüldüğü ve Avrupa, Avustralya ve ABD'deki birçok ülkede fetal büyüklükle bağlantılı olan toplam yedi çalışma vardı. Tüm çalışmalarda, 28. haftada başlayan üçüncü trimesterde azot dioksit maruziyetinin fetal büyümeyi azalttığı açıktı. “

Turner, elde ettikleri bulgulara göre hamile annelerin azot dioksit maruziyetini en aza indirmek için halk sağlığı önlemlerinin acilen gerekli olduğunu gördüklerini belirtirken daha önce yaptıkları araştırmada hamilelik sırasında sigara içmenin fetal büyüklüğü üzerinde bir etkisi olduğunu keşfetti.