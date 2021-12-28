HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 'Tehlikeli ırk' belirlenen köpeklerin son kısırlaştırma tarihi ne zaman? Kurala uymayanlara ceza geliyor!

'Tehlikeli ırk' belirlenen köpeklerin son kısırlaştırma tarihi ne zaman? Kurala uymayanlara ceza geliyor!

28.12.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde yaşanan köpek saldırıları sonrası 'Tehlikeli ırk' olarak belirlenen köpekler için kısırlaştırma kararı alınmıştı. Bu hayvanlara sahip olan vatandaşlar tarafından son kısırlaştırma tarihi merak ediliyor. Peki 'Tehlikeli ırk' belirlenen köpeklerin son kısırlaştırma tarihi ne zaman? İşte detaylar...

'Tehlikeli ırk' belirlenen köpeklerin son kısırlaştırma tarihi ne zaman? Kurala uymayanlara ceza geliyor!

'Tehlikeli ırk' olarak belirlenen köpekler için son kısırlaştırma tarihi belli oldu.
Düzenlenen yasaya göre tehlikeli ırk kabul edilen köpekler dışarı ancak ağızlıkla çıkarılacak. Ayrıca çocuk oyun parkları ve yakınlarında gezdirilmesi de yasak olacak.

'TEHLİKELİ IRK' KÖPEKLERİN KISIRLAŞTIRMASI NE ZAMAN?

Artan köpek saldırıları sonrası Meclis Dilekçe Komisyonu'na pek çok şikayet gelmişti.
Komisyon, pitbull gibi tehlikeli ırklarla ilgili geçen sene hayata geçirilmiş olan yasal düzenlemeyi hatırlattı. Söz konusu yasaya göre tehlikeli ırk kabul edilen köpekler dışarı ancak ağızlıkla çıkarılmalı ve çocuk oyun parkları ile yakınlarında gezdirilmesi de yasak.

Geçen yıl kabul edilmiş olan Hayvanları Koruma Kanunu'na göre terrier, dogo argentino, pitbull gibi köpekler tehlikeli ırk olarak belirlendi. Bu köpeklerin 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırılıp mikroçip takılması da şart olacak.

Kurala uymayan kişilere hem ceza kesilecek hem de hayvanlarına el konulacak.
Kısırlaştırma ve mikroçip işlemi veteriner kliniklerinde gerçekleştirebilecek. Bu kurala uymayan vatandaşlar 11 bin TL, hayvanları sokağa terk edenlere ise 30 bin TL idari para cezası verilecek.

Ayrıca kısırlaştırılmamış olan hayvanlara el konulacak ve hayvan bakımevlerine götürülecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygulandıran detay! Duygulandıran detay!
Büyükçekmece'de kan donduran olay! Önce bıçakladı, sonra TikTok videosu çektiBüyükçekmece'de kan donduran olay! Önce bıçakladı, sonra TikTok videosu çekti
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobil ne kadar olacak?

Yerli otomobil ne kadar olacak?

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Tüm çalışanların maaşına yansıyacak! Yeni dönem başlıyor! 380 lira…

Tüm çalışanların maaşına yansıyacak! Yeni dönem başlıyor! 380 lira…

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

İlkokuldaki öğretmen dayağında yeni gelişme!

İlkokuldaki öğretmen dayağında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.