'Tehlikeli ırk' belirlenen köpeklerin son kısırlaştırma tarihi ne zaman? Kurala uymayanlara ceza geliyor!

'Tehlikeli ırk' olarak belirlenen köpekler için son kısırlaştırma tarihi belli oldu.

Düzenlenen yasaya göre tehlikeli ırk kabul edilen köpekler dışarı ancak ağızlıkla çıkarılacak. Ayrıca çocuk oyun parkları ve yakınlarında gezdirilmesi de yasak olacak.

'TEHLİKELİ IRK' KÖPEKLERİN KISIRLAŞTIRMASI NE ZAMAN?

Artan köpek saldırıları sonrası Meclis Dilekçe Komisyonu'na pek çok şikayet gelmişti.

Komisyon, pitbull gibi tehlikeli ırklarla ilgili geçen sene hayata geçirilmiş olan yasal düzenlemeyi hatırlattı. Söz konusu yasaya göre tehlikeli ırk kabul edilen köpekler dışarı ancak ağızlıkla çıkarılmalı ve çocuk oyun parkları ile yakınlarında gezdirilmesi de yasak.

Geçen yıl kabul edilmiş olan Hayvanları Koruma Kanunu'na göre terrier, dogo argentino, pitbull gibi köpekler tehlikeli ırk olarak belirlendi. Bu köpeklerin 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırılıp mikroçip takılması da şart olacak.

Kurala uymayan kişilere hem ceza kesilecek hem de hayvanlarına el konulacak.

Kısırlaştırma ve mikroçip işlemi veteriner kliniklerinde gerçekleştirebilecek. Bu kurala uymayan vatandaşlar 11 bin TL, hayvanları sokağa terk edenlere ise 30 bin TL idari para cezası verilecek.

Ayrıca kısırlaştırılmamış olan hayvanlara el konulacak ve hayvan bakımevlerine götürülecek.

