Tehlikeli mi? Vajinadaki sivilceler bakın ne anlama geliyor

Vajina çevresinde zaman zaman sivilceler ve döküntüler meydana gelebiliyor. Tatsız ve sinir bozucu olsa da vajinanızın etrafında tahriş edici döküntülerin görünmesi tamamen normal. Peki genital sivilceye neler neden oluyor?

1) Kontakt dermatit: Oldukça sık görülen bir egzama türüdür. Buna neden olan durumlar ise şöyle: Sabun, çamaşır deterjanı, vajinal duş, ter, hijyenik ped, meni ve idrar.

2) Kıl kökü iltihabı: Vajinal sivilcelerin bir başka yaygın nedeni, kılların büyüdüğü saç foliküllerinin bir enfeksiyonu ve iltihabı olan folikülittir. Neden olan etkenler ise şöyle: Tıraş olmak, batık kıllar, sıkı kıyafetler giymek, ter ve kesikler.

3) Akne inversa: Bu, kasıktaki ve göğüslerinizin altındaki ter bezlerini etkileyen kronik bir enflamatuar cilt hastalığıdır. Sık sık lekeler ve irin dolu yaralar alıyorsanız, muhtemelen bu tür sivilcelere sahipsiniz. Yara izleri bırakabilir ve iyileşmesi biraz zaman alabilir.

4) Molluscum contagiosum: Bu, vajinal alan da dahil olmak üzere vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilecek lezyonlarla karakterize viral bir enfeksiyondur. Genellikle küçük, kabarık ve beyazdırlar.