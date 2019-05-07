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TEI’YE insan kaynaklarında iki ödül birden

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 11:54 | Son Güncelleme

Havacılık motorlarında bir dünya markası olan Tusaş Motor Sanayii (TEI), insan kaynakları alanında dünyanın önde gelen firmalarından Aon Hewitt’in ‘Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü’ ve Kariyer.net’in ‘İnsana Saygı Ödülü’nün sahibi oldu.TEI’nin “Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Araştırması” süreçlerini yürüten Aon Hewitt firması, 2018 yılı insan kaynakları faaliyetleri ve süreçleriyle alakalı gerçekleştirdiği araştırması sonucunda TEI’yi “Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü”ne layık gördü.

TEI’YE insan kaynaklarında iki ödül birden

Havacılık motorlarında bir dünya markası olan Tusaş Motor Sanayii (TEI), insan kaynakları alanında dünyanın önde gelen firmalarından Aon Hewitt’in ‘Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü’ ve Kariyer.net’in ‘İnsana Saygı Ödülü’nün sahibi oldu.
TEI’nin “Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Araştırması” süreçlerini yürüten Aon Hewitt firması, 2018 yılı insan kaynakları faaliyetleri ve süreçleriyle alakalı gerçekleştirdiği araştırması sonucunda TEI’yi “Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü”ne layık gördü. TEI bu başarısının yanında Türkiye’nin en çok tercih edilen kariyer platformu kariyer.net üzerinden 2018 yılı içerisinde aldığı 181 bin 448 iş başvurusuna ortalama iki gün içinde dönüş yaparak “İnsana Saygı Ödülü” almaya da hak kazandı.
Aldığı bu ödüllerle hedeflediği lider motor olma şirketi amacına bir adım daha yaklaşan TEI, en değerli varlığının çalışanları olduğunu da bir kez daha kanıtlamış oldu.

TEI’YE insan kaynaklarında iki ödül birden

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