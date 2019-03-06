TEK AYAKKABILI ŞAMPİYON EMİNE MEMLEKETİ VARTO'DA

PORTEKEZ'in Albufeira şehrinde Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nın 4 bin 270 metrelik yarışın 3 bin 500'ünü tek ayakkabı ile koşarak şampiyon olan Emine Akbingöl (19), Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili olan Erkan Kaçmaz'ı makamında ziyaret etti.

Muş'un Varto ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki 150 hane, 2000 nüfuslu Haksever köyünden Hanımşah- Cemil Akbingöl çiftinin 11 çocuğundan biri olan Emine Akbingöl köyünün gururu oldu. Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde okuyan Emine Akbingöl almış olduğu madalyanın sevincini köylüleri ve ilçe kaymakamı ile birlikte yaşadı. Koşu esnasında yaşadığı talihsizlikle ilgili olarak bilgi veren Emine Akbingöl, "Koşarken gurup kalabalıktı. Rakiplerimden biri yanlışlıkla ayakkabıma bastı ve ayağımdan çıktı. İçerisinde cip bulunan ayakkabı ile bitirmek zorundaydım ve diğerini elime alıp koşuya devam ettim. Bu şekilde koşmak zor oldu ama şampiyon oldum. Mutluyum. Benim için güzel bir anı oldu. Takımım birinci oldu. Altın madalya aldım. Şimdiki hedefim temmuz ayındaki Avrupa şampiyonası. İnşallah orada da kürsüye çıkacağım. Kaymakam beyde bana bir çeyrek atın hediye etti. Otizmli kardeşime sahip çıkacağını ve bundan sonra bana destek sağlayacağını söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ailesi ile birlikte ziyaretine gelen Akbingöl'ü tebrik eden Kaymakam Erkan Kaçmaz, "Türk Bayrağını dünya da dalgalandıran şampiyon kızımıza bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum. Kendisine elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız. Son yarışmadaki azmi, gayreti, ayakkabısı çıkmış olsa bile o ayakkabı ile birinci olması ayrı bir heyecan. Takdire şayan bir olay. O yüzden bizim şüphemiz yok. İşine odaklansın, Allahın izni ile başarır. Hem bizleri, hem aileni hem de ülkemizi gururlandırdı" dedi

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Varto Kaymakamılığı

-Akbingöl ailesinin kaymakamı ziyareti

-Emine Akbingölün, Kaymakam ve ailenin açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,(DHA)

SÜRE: 176 boyut: MB / 04 dk 47 sn)

