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Tek bir bitkiyle bahçede koruma kalkanı: Yılan ve fareleri uzaklaştırıyor

Doğal yapısıyla dikkat çeken bu bitki, salgıladığı uçucu maddeler sayesinde yılan ve fareleri bahçeden uzak tutuyor. İşte yaz aylarında bahçe keyfini yarıda bırakmayan doğal çözüm…

Tek bir bitkiyle bahçede koruma kalkanı: Yılan ve fareleri uzaklaştırıyor
Gökçen Kökden

Özellikle Güney Afrika’da “boererate” olarak bilinen çiftçi yöntemleri arasında Jeyes Fluid (dezenfektan) klor, naftalin, eski yağ veya mazot gibi maddelerin yanı sıra sardunya, yabani sarımsak ve tütün gibi bitkiler de yılan kovucu olarak kullanılıyor. Uzmanlara göre bu doğal yöntemler kimyasallardan katbekat etkili.

Tek bir bitkiyle bahçede koruma kalkanı: Yılan ve fareleri uzaklaştırıyor 1

Bilim insanları, farklı ülkelerde yapılan deneylerde naftalin, bitkisel karışımlar ve ticari yılan kovucuların hiçbirinin kalıcı bir etki göstermediğini vurguluyor. Hatta bazı araştırmalarda, belirli kokulara alışan yılanların bu kokuları “güvenli alan” ile ilişkilendirebildiği bile belirtiliyor.

Güney Afrika’dan dünyaya yayılan Tulbaghia purpurea yani Afrika sarımsağı, son yıllarda hem dekoratif görünümü hem de bahçelerdeki etkisiyle dikkat çeken bitkiler arasında yer alıyor. Özellikle bazı zararlı canlıların yoğun olduğu alanlarda tercih edilen bu bitkinin, yaydığı doğal kokular sayesinde yılan ve kemirgen türlerinin yaklaşmasını zorlaştırdığı ifade ediliyor. Kimyasal ilaçlara alternatif arayanlar için bu yönüyle ilgi gören bitki, aynı zamanda görsel olarak da bahçelere farklı bir hava katıyor.

Tek bir bitkiyle bahçede koruma kalkanı: Yılan ve fareleri uzaklaştırıyor 2

Genellikle düşük boylu formda kalan Afrika sarımsağı, buna rağmen dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Toprak altında geliştirdiği soğan yapısı sayesinde çevresel koşullara karşı dirençli bir tür olarak biliniyor.

Güneş alan bölgelerde daha hızlı gelişim gösteren bitki, yarı gölgeli ortamlarda da yaşamını sürdürebiliyor. Kuraklığa karşı dayanıklı olması, düzenli bakım gerektirmemesi ve uzun ömürlü yapısı onu özellikle hobi bahçıvanları için cazip hale getiriyor. Uygun toprak koşullarında her yıl yeniden filizlenerek yaşam döngüsünü sürdürebiliyor.

Afrika sarımsağı sadece bahçelerde değil, saksıda da yetiştirilebilen bir tür. Bu özelliği sayesinde balkon ve teras gibi alanlarda da kullanılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçe yaşam
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