Tek kelimeyle vicdansızlık! Yiyecek bekleyen köpeğe tekme attı

Olay, öğle saatlerinde Saraykent ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Kasap dükkanı önünde yiyecek bekleyen sokak köpeğine, kimliği belirsiz bir kişi süpürge fırlattı.

Köpeğin oradan ayrılmaması üzerine aynı kişi bu kez de köpeğe tekme atarak uzaklaştırmaya çalıştı. Çevredekilerin saldırgana tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı.



Kimliği belirsiz kişinin köpeğe saldırması ve ardından vatandaşlar arasında yaşanan tartışma, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, birçok kişinin tepkisine neden oldu. (DHA)





