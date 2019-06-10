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Tek tek topladılar! Erzurum'da korkutan görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:00 | Son Güncelleme

Erzurum'un Olur ilçesindeki Ayvalı baraj gölünde toplu balık ölümleri meydana geldi. Balık ölümleri bölge halkını tedirgin ederken, kötü koku, tepkilere neden oldu. Kıyı şeridini kaplayan balık ölüleri ve sudan numuneler alan ekipler, inceleme başlattı.

Oltu Çayı üzerine inşa edilen Ayvalı Barajı'nda son günlerde görülen toplu balık ölümleri köylüleri korkuttu. Balık ölümlerinin kimyasal atıklardan kaynaklandığı iddiaları üzerine Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Ayvalı Baraj gölünde incelemelerde bulundu.

Bölgedeki köylerin gübre atıklarına yönelik araştırmalar yapan ekipler, gölde bu yönde kirlilik olmadığını belirledi. Çoklu ölçüm cihazları ile yapılan ölçümlerde sudaki hidrojen miktarı olarak bilinen pH seviyesinin 8,5 ile normalin üzerinde olduğunu tespit eden ekipler, sıcaklığının 25 derece civarında olduğunu ölçtü.
Her iki kurumdan uzmanların yaptığı ilk inceleme sonucunda bölgede sıcaklık artışına müteakiben ölümlerin arttığı tespit edildi. Ekipler, balık ölümlerinin kesin sebebini belirlemek için bölgeden ve barajı besleyen akarsular ile balık ölülerinden numuneler alarak laboratuvara gönderdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, laboratuvarlardan gelecek sonuçlar doğrultusunda balık ölümlerinin nedeninin kamuoyuyla paylaşılacağı da bildirildi.
Vatandaşlar, balık ölümlerinin yanı sıra gölden çok kötü bir koku yayıldığını belirterek yetkililerin soruna bir an önce çare bulmasını istedi. Pis koku nedeniyle evlerinde dahi oturamadıklarını ifade eden Engin Atmaca, "Bayramın ikinci günü balık ölümleri oldu. Zehir gibi hava soluyoruz. Yetkilileri aradık ancak kimse gelmedi. Gölün suyu çekilince on binlerce ölü balık kıyıda kaldı. Çoğunu karga ve yabani hayvanlar yedi kalanlar ise çürüyüp çevreye kötü koku salıyor. Gölün suyu çekilince de ölen balıklar kıyıda kaldı" diye konuştu.
Tatil için geldikleri köyde ölü balıklarla karşılaştıklarını söyleyen Kürşat Gökduman ise, "Kötü koku var. Artık duramıyoruz. sebze ve meyvelerimiz var burada. Onları bile yemeye tereddüt ediyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" dedi.
Öte yandan Olur Belediyesi göl kenarında ölen ve karaya vuran balıkları toplanması için bölgeye 10 işçi gönderdi. Ellerinde eldiven ve ağızlarında maskelerle balıkları toplamaya çalışan işçiler, kötü kokuya dayanamadı. İşçiler bölgeden ayrılırken, balıklar bölgede kaldı. (DHA)
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