Tek tek topladılar! Erzurum'da korkutan görüntü

Oltu Çayı üzerine inşa edilen Ayvalı Barajı'nda son günlerde görülen toplu balık ölümleri köylüleri korkuttu. Balık ölümlerinin kimyasal atıklardan kaynaklandığı iddiaları üzerine Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Ayvalı Baraj gölünde incelemelerde bulundu.

Bölgedeki köylerin gübre atıklarına yönelik araştırmalar yapan ekipler, gölde bu yönde kirlilik olmadığını belirledi. Çoklu ölçüm cihazları ile yapılan ölçümlerde sudaki hidrojen miktarı olarak bilinen pH seviyesinin 8,5 ile normalin üzerinde olduğunu tespit eden ekipler, sıcaklığının 25 derece civarında olduğunu ölçtü.

Her iki kurumdan uzmanların yaptığı ilk inceleme sonucunda bölgede sıcaklık artışına müteakiben ölümlerin arttığı tespit edildi. Ekipler, balık ölümlerinin kesin sebebini belirlemek için bölgeden ve barajı besleyen akarsular ile balık ölülerinden numuneler alarak laboratuvara gönderdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, laboratuvarlardan gelecek sonuçlar doğrultusunda balık ölümlerinin nedeninin kamuoyuyla paylaşılacağı da bildirildi.

Vatandaşlar, balık ölümlerinin yanı sıra gölden çok kötü bir koku yayıldığını belirterek yetkililerin soruna bir an önce çare bulmasını istedi. Pis koku nedeniyle evlerinde dahi oturamadıklarını ifade eden Engin Atmaca, "Bayramın ikinci günü balık ölümleri oldu. Zehir gibi hava soluyoruz. Yetkilileri aradık ancak kimse gelmedi. Gölün suyu çekilince on binlerce ölü balık kıyıda kaldı. Çoğunu karga ve yabani hayvanlar yedi kalanlar ise çürüyüp çevreye kötü koku salıyor. Gölün suyu çekilince de ölen balıklar kıyıda kaldı" diye konuştu.

Tatil için geldikleri köyde ölü balıklarla karşılaştıklarını söyleyen Kürşat Gökduman ise, "Kötü koku var. Artık duramıyoruz. sebze ve meyvelerimiz var burada. Onları bile yemeye tereddüt ediyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" dedi.