Tek tip vücut algısına eleştiri! 'Kiloluyken kimse yüzüme bakmıyordu, şimdi telefonum susmuyor'

Avustralya'nın Perth eyaletinde yaşayan model Tiah Eckhardt, reklam kampanyalarında kullanılan 'aynı tip vücutlar' hakkındaki düşüncelerine kendi fotoğraflarını kullanarak cevap verdi.32 yaşındaki kadın hamilelikten önce, hamilelik sırasında ve sonrasındaki fotoğraflarını paylaşarak, instagram gönderisine şunları yazdı:

''İnce, zayıf modeller iç çamaşırı reklamlarında, instagram'daki tanıtımlarda sık sık karşımıza çıkıyor. Buna karşı değilim. Ama herkes böyle olmak zorunda değil. Model olsanız bile. 50, 60 ve 70 kiloları gören biriyim. Kilolu olduğum dönemde kimse benimle çalışmak istemedi ancak hamilelik kilolarımı verdiğimde moda firmaları yüzünden telefonum şu sıralarda oldukça meşgul.

Ancak ben etrafımda, sosyal medyada Zayıf model görmekten çok sıkıldım. Kelimenin tam anlamıyla bu tür görüntülere artık duyarsızım ve dikkatimi çekmiyorlar. Artık daha büyük göğüs, daha geniş bir karın daha dikkat çekici geliyor. Aynı tip vücut ölçüsünde olan ve aynı tip yüze sahip olan kadınlar artık ilgi görmemeli'.'