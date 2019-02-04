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Tek tip vücut algısına eleştiri! 'Kiloluyken kimse yüzüme bakmıyordu, şimdi telefonum susmuyor'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 04.02.2019 14:03 | Son Güncelleme

İç çamaşırı modeli Tiah Eckhardt hamilelikten önce, hamilelik sırasında ve sonrasında fotoğraflarını yayınlayarak tek tip vücut algısına dikkat çekti. Reklam kampanyalarında sürekli küçük göğüs, ince bel görmekten sıkıldığını söyleyen Tiah, ''Instagramda ve reklamlarda her gün aynı vücut tipini görmek midemi bulandırıyor'' diye konuşuyor.

Tek tip vücut algısına eleştiri! 'Kiloluyken kimse yüzüme bakmıyordu, şimdi telefonum susmuyor'

Avustralya'nın Perth eyaletinde yaşayan model Tiah Eckhardt, reklam kampanyalarında kullanılan 'aynı tip vücutlar' hakkındaki düşüncelerine kendi fotoğraflarını kullanarak cevap verdi.32 yaşındaki kadın hamilelikten önce, hamilelik sırasında ve sonrasındaki fotoğraflarını paylaşarak, instagram gönderisine şunları yazdı:

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''İnce, zayıf modeller iç çamaşırı reklamlarında, instagram'daki tanıtımlarda sık sık karşımıza çıkıyor. Buna karşı değilim. Ama herkes böyle olmak zorunda değil. Model olsanız bile. 50, 60 ve 70 kiloları gören biriyim. Kilolu olduğum dönemde kimse benimle çalışmak istemedi ancak hamilelik kilolarımı verdiğimde moda firmaları yüzünden telefonum şu sıralarda oldukça meşgul.

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Ancak ben etrafımda, sosyal medyada Zayıf model görmekten çok sıkıldım. Kelimenin tam anlamıyla bu tür görüntülere artık duyarsızım ve dikkatimi çekmiyorlar. Artık daha büyük göğüs, daha geniş bir karın daha dikkat çekici geliyor. Aynı tip vücut ölçüsünde olan ve aynı tip yüze sahip olan kadınlar artık ilgi görmemeli'.'

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Daha önce Valentino, MAC kozmetik ve Armani ile çalışan ve son gönderisiyle kadın bedeninin 3 yıl içinde nasıl dalganabileceğini gösteren model, günümüz toplumunda 'kadın görünümünün sistemik homojenleşmesine' karşı çıkarak, ''güzellik standartlarının instagram modellerinin görünümüyle tamamlanması beni üzüyor'' dedi.

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Tiah Instagram takipçilerinden benzersiz güzellikleri kucaklamalarını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tiah Eckhardt tek tip vücut algısı

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