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Ay sonunda derin bir nefes alacaklar! Bu 5 burç nihayet şansa erişecek

Ekim ayı boyunca şans yüzüne gülecek burçlar açıklandı. Dolunayın etkisiyle ilişkilerde yeni kararlar alınmaya başlandı. Para ve kariyer alanı da başta olmak üzere dikkat çeken gelişmeler yaşanabilir. 26 Ekim - 1 Kasım haftasında beş burç için işler daha kolay ilerleyecek.

Ay sonunda derin bir nefes alacaklar! Bu 5 burç nihayet şansa erişecek
Çiğdem Berfin Sevinç

26 Ekim - 1 Kasım haftası ikili ilişkilerden finansal konulara pek çok konuda şansın yüzüne güleceği burçlar tek tek açıklandı. Boğa Dolunayı ilişkilerde ve kişisel kararlarda değişimi gündeme getirirken haftanın ilerleyen günlerinde maddi konular, yaratıcılık ve sosyal bağlar önem kazanacak. Bu 5 burç haftanın enleri arasında:

Ay sonunda derin bir nefes alacaklar! Bu 5 burç nihayet şansa erişecek 1

1. BOĞA BURCU

26 Ekim'de Boğa burcunda gerçekleşen Dolunay, hayatınızda yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Bu hafta kendinize daha fazla zaman ayırmanız ve ihtiyaçlarınızı göz ardı etmemeniz gerekiyor. Önünüze çıkabilecek zorluklara karşı hazırlıklı olsanız da kendinize duyduğunuz güven sayesinde süreci daha kolay yönetebilirsiniz.

28 Ekim'de Ay'ın İkizler burcuna geçmesiyle maddi konular ön plana çıkabilir. Birikimlerinizi artırmak, bütçenizi gözden geçirmek ve geleceğe yönelik finansal planlar yapmak için uygun bir dönem olabilir. Yaratıcı çalışmalarla ilgilenmek de stresinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.

Ay sonunda derin bir nefes alacaklar! Bu 5 burç nihayet şansa erişecek 2

2. BAŞAK BURCU

Başak burçları için aşk hayatında yeni bir dönem başlayabilir. Boğa Dolunayı ve Venüs'ün Terazi burcundaki etkisi, ilişkilerinizden ne beklediğinizi daha iyi anlamanızı sağlayabilir. Artık hangi konularda uzlaşabileceğinizi, hangilerinden ise vazgeçmek istemediğinizi daha net görebilirsiniz.

Maddi konularda da yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Akrep burcundaki Güneş, finansal kararlarınızı daha dikkatli değerlendirmenize yardımcı olabilir. Merkür retrosu ise iş hayatında sizi geride tutan alışkanlıkları fark etmek ve değiştirmek için bir fırsat sunabilir.

Ay sonunda derin bir nefes alacaklar! Bu 5 burç nihayet şansa erişecek 3

3. ASLAN BURCU

Aslan burçları bu hafta kendilerini adeta tahtlarında hissedebilir. Akrep sezonunun etkisiyle yakın ilişkilerinize daha fazla odaklanabilir, iş hayatında ise çevrenizden destek görebilirsiniz. Kuracağınız güçlü bağlantılar, gelecekteki hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırabilir.

Boğa Dolunayı, kariyerinizde nasıl bir yol izlemek istediğinizi yeniden değerlendirmenize yardımcı olabilir. Ancak Venüs retrosu nedeniyle aceleci kararlar vermek yerine planlarınızı gözden geçirmeniz daha doğru olabilir. 13 Kasım'a kadar hazırlıklarınızı tamamlamak, ilerleyen dönemde önünüze çıkabilecek fırsatları değerlendirebilmenizi sağlayabilir.

Ay sonunda derin bir nefes alacaklar! Bu 5 burç nihayet şansa erişecek 4

4. AKREP BURCU

Akrep burçları için bu hafta ilişkiler ve ortaklıklar ön planda olacak. Boğa Dolunayı, hayatınızdaki insanların önemini daha iyi anlamanızı sağlayabilir. İkili ilişkilerinizde daha önce görmezden geldiğiniz duygular yeniden gündeme gelebilir. Partnerinizle konuşmaktan kaçındığınız konuları ele almanız gerekebilir.

Venüs'ün Terazi burcundaki etkisiyle bu konuşmaları beklediğinizden daha rahat gerçekleştirebilirsiniz. 30 Ekim'de Ay'ın Yengeç burcuna geçmesi ise geleceğe yönelik planlarınızı güçlendirebilir. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir seyahati planlamak veya hedeflerinize daha fazla odaklanmak için harekete geçebilirsiniz.

Hafta boyunca yaşanabilecek bazı gerginlikler sizi zorlayabilir. Ancak bu süreç, kendi gücünüzü ve neleri başarabileceğinizi fark etmenize de yardımcı olabilir.

Ay sonunda derin bir nefes alacaklar! Bu 5 burç nihayet şansa erişecek 5

5. OĞLAK BURCU

Oğlak burçları için yaratıcılık ve yeni fikirler ön plana çıkıyor. Yönetici gezegeniniz Satürn'ün Koç burcundaki konumu, üzerinde çalıştığınız projelere farklı bir gözle bakmanızı sağlayabilir. Bir süredir yeni fikir üretmekte zorlanıyorsanız önümüzdeki günlerde ilham verici gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Yeni insanlarla tanışmak ve sosyal çevrenizi genişletmek de haftanın öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Kuracağınız bağlantılar, hayatınıza olumlu katkılar sağlayabilir.

Plüton'un Ay ile kare açı yaptığı bu dönemde bazı zorluklarla karşılaşsanız bile olumlu gelişmelere odaklanabilirsiniz. İkizler ve Yengeç burçlarındaki Ay hareketleri, dostluklarınızın ve sevdiklerinizin değerini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.

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