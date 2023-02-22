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Teker teker açıkladılar! Otel çalışanlarının sizden sakladığı 10 kötü sır

22.02.2023 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil denilince ilk akla rahat edilebilecek ve uygun fiyatlı olabilecek oteller geliyor. Tatilde otelde kalındığında çok daha konforlu olunabiliyor. Ancak odada bulunan birçok eşya bize hijyenik görünse bile oldukça pis olabiliyor. Otel çalışanları kimsenin itiraf etmediği 10 kötü sırrı açıkladı.

Teker teker açıkladılar! Otel çalışanlarının sizden sakladığı 10 kötü sır

Otellerin pansiyonlara göre çok daha hijyenik olduğu düşünülüyor. Ancak konfor alanımızda bulunan birçok ürünün temizlemesi yeteri kadar yapılmıyor. Otelde çalışmak düşünüldüğünden çok daha zorlayıcı olabiliyor. Çalışanlar günün her saatinde konforunu sağlamak isteyen müşterileri memnun için birçok yalana başvuruluyor. Reddit'te yapılan bir paylaşımda otel çalışanlarının müşterilerinden en sık sakladığ sırlar açıkladı.

ODANIZDA BULUNAN BARDAKLARI KULLANMAYIN

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Otel odası bardaklarına asla güvenmeyin. Temizleyiciler zamanla o kadar ince gerilirler ki, banyoyu temizledikleri aynı bezle bardakları temizlerler. Ne de olsa amaçları odanın temiz görünmesini sağlamaktır.

TEMİZLİK PERSONELLERİ ZAMANLA YATAKLARINIZDA UYURLAR

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Temizlik personeli bazen uyuması gerekmediği halde misafir odalarında uyumaktadır. “Eğer gerçekten yorgunsak ve zamanımız varsa. Örneğin, büyük bir süit yapıyorsak ve temizlememiz için daha uzun zaman verilirse, yataklarda şekerleme yaparız ."

YATAKLARDA ÇOK SAYIDA BÖCEK BULUNUYOR

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Tahta kurusu. Köhne motellerden 5 yıldızlı tatil köylerine kadar her otel tahtakurularıyla mücadele etti. 2018'de yapılan bir araştırma, tahtakurularının Amerika Birleşik Devletleri'nde son 15 yılda olduğundan daha yaygın hale geldiğini gösteriyor. Oteller ve moteller bu haşerelerin bulunabileceği ilk 3 yer arasındadır.

ÇALIŞANLAR KONUKLARIN KIYAFETLERİNİ DENEYEBİLİR

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Hizmetçilerin çoğu yalnızca konukların getirdiği giysilere bakar, ancak bazıları onları odalarda denediğini de itiraf etmiştir. Hizmetçiler bunu yapmadan önce birkaç kez yakalandı. "Birçoğunuzun gerçekten güzel kıyafetleri var ve aynı beden olduğumuzu düşünürsek, süslü gece elbiselerinizi , mücevherlerinizi ve ayakkabılarınızı deneyeceğiz ."

İHTİYAÇLARI OLDUĞUNDA TUVALETLERİNİZİ KULLANIYOR

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Ayrıca temizlik personelinin tuvalete gitmesi gerekiyorsa, kullanması gereken personel banyosu yerine temizlediği odadaki tuvaleti kullanacaklardır. "Bazen yaptığımız başka bir şey de, misafir banyosundaki tuvaletleri kullanmaktır , ancak bunu yalnızca çok meşgul olduğumuzda ve personel tuvaletlerine gidecek kadar vaktimiz olmadığında yaparız. Bu bizim yapmamamız gereken bir şey ama yine de çoğu kişi bunu yapıyor.”

BİRÇOK ÜRÜNÜN KULLANIM DURUMU UMURSANMIYOR

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Otellerde etkinliklerde çalışırdım ve bir keresinde bir konuğumuz su doldurma varilinin içinde bardak kırmıştı. Tatile gitmek için 2 hafta işten ayrıldım ve döndüğümde tüm bardaklar hala su doldurma varilinin içinde yığılıydı. Ben yokken ayarlanan etkinlikler olduğu için insanlar içki içmiş olmalı.

BAVULUNUZ SÜRÜKLENEBİLİR

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“Valizinizi bilerek veya bilmeyerek dışarıda bıraktığınızda, dışardan görünmeyecek şekilde küçük bir odada, gişede saklıyoruz. Orada bagajınız olabilecek en kötü şekilde elle tutulur. Yeterince büyükse üzerine otururuz. Yeterince küçükse, onunla futbol oynarız .”

VEJETARYEN YEMEKLER HER ZAMAN VEJETARYEN DEĞİLDİR

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Sadece vejeteryan yemeği yiyorsanız, şimdi uzağa bakın. Otel mutfakları genellikle vejetaryen gereksinimlerine doğru bir şekilde odaklanmayı umursamaz. “ Nasıl hazırlandığına bakarsanız, sebze yemeği gerçekten sebze değildir . Bazlamaların hamurlarında yumurta var, soslar tavuk ya da dana et suyundan yapılıyor, hepsinde aynı kaplar kullanılıyor ve yemeğinize kıyma mı girdi gerçekten bilmiyoruz.”

ODANIZDA BİRÇOK FARKLI ŞEY YAŞANDI

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Otel sahipleri ve yönetim kadrosu bundan gurur duymuyor, bu yüzden onlardan böyle şeyler duymazsınız. Yine de, şans eseri, personelden bazıları samimi davrandılar ve bazı deneyimlerinden bahsettiler. Evet! İnanın bize, rezerve ettiğiniz odalar her şeyi gördü.

SAÇ KURUTMA MAKİNELERİNDE ÇOK SAYIDA BAKTERİ BULUNUYOR

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Otellerin banyolar ve bardaklar gibi sık dokunulan alanları sterilize etmesini zorunlu kılarken , saç kurutma makinesi gibi daha az fark edilen öğelere aynı düzeyde dikkat gösterilmez. Sonuç olarak, bu parçalar temizlik tarafından düzenli olarak temizlenmeyebilir ve uygun dezenfeksiyon olmadan uzun süre kalabilir ve bu da bakterilerin oluşmasına neden olabilir.


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