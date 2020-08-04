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Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirmeyi planlıyor

04.08.2020 13:55 | Son Güncelleme

İskoç basketbolcu George Bates, gelecek yıl Tokyo'da düzenlenecek Paralimpik Oyunları'nda oynayabilmek için sol bacağını kestirmeyi planladığını açıkladı. Bates, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin 2015'te değiştirilen kurallara uyması için Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Komitesi'ne baskı yapması sonucu Olimpiyatlar'da yarışmasının imkânsız hale geldiğini söyledi.

Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirmeyi planlıyor

İskoç tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, gelecek yıl Tokyo'da düzenlenecek Paralimpik Oyunları'nda oynayabilmek için sol bacağını kestirmeyi planladığını açıkladı.

George Bates, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin 2015'te değiştirilen kurallara uyması için Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Komitesi'ne baskı yapması sonucu Olimpiyatlar'da yarışmasının imkânsız hale geldiğini söyledi.

"Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu" (CRPS) nedeniyle 11 yaşından beri yardımsız yürüyemeyen 26 yaşındaki Bates'e geçen hafta hastalığının turnuvaya katılabilmek için belirlenen kriterler içinde yer almadığı gerekçesiyle Paralimpik Oyunları'na katılamayacağı bildirildi.

'Keşke 14 yaşında kestirseymişim'

2017'den beri Britanya milli takımında oynayan Bates, basketbol için tüm hayatını değiştirdiğini belirterek uluslararası kariyerine devam edebilmek amacıyla bacağını kestirmesi gerekeceğini söyledi.

Bates, "14-15 yaşında bacağımı kestirme fırsatım vardı. O zaman kestirmedim. Ama keşke kestirseymişim" dedi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), 5 yıl önce tekerlekli sandalye basketbolu için kuralları değiştirmişti.

Uluslararası Tekerlekli Basketbol Komitesi belden aşağısı tutmayan oyunculara yönelik kuralları değiştirmeye yanaşmamıştı.

Bunun üzerine IPC, Uluslararası Tekerlekli Basketbol Komitesi'nin tutumunda ısrar etmesi halinde tekerlekli sandalye basketbolunun Paralimpik Oyunları'nda kapsam dışı bırakılacağı tehdidinde bulunmuştu.

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