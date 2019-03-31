HABER

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE OY KULLANMAYA GELDİLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 10:51 | Son Güncelleme

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'na gelen vatandaşlardan bazıları tekerlekli sandalye ve koltuk değneği ile sandık başına gitti.

İbrahim ALİOĞLU-Ali DANAŞ İSTANBUL, (DHA)
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'na gelen vatandaşlardan bazıları tekerlekli sandalye ve koltuk değneği ile sandık başına gitti.
Sabah 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi akşam saat 17.00'de sona erecek. Demokratik haklarını kullanmak için sabahın erken saatlerinde oy kullanacakları okula gelen ve yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği yardımıyla oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Vatandaşlar, seçimin hayırlı olmaısnı dileyerek okuldan ayrıldı.

Görüntü dökümü:
---------------------
-Tekerlekli sandalye ve koltuk değneği ile oy kullanmaya gelen vatandaşlar
-Genel detaylar

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Trakya'da seçimlere katılım yüksekTrakya'da seçimlere katılım yüksek
(Özel) Oy vermeye keçisiyle geldi(Özel) Oy vermeye keçisiyle geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

Dünyanın konuştuğu adam!

Dünyanın konuştuğu adam!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı

Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı

Alev topuna döndü! Caddenin ortasında korkutan anlar

Alev topuna döndü! Caddenin ortasında korkutan anlar

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Bursa'da otomobil elektrik direği ve bahçe çitine çarptı: 2 yaralı

Bursa'da otomobil elektrik direği ve bahçe çitine çarptı: 2 yaralı

Ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.