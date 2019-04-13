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Tekirdağ’da 55 kilogram 440 gram kokain ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 11:36 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Tekirdağ Asyaport Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 55 kilogram 440 gram kokain ele geçirildi.

Tekirdağ’da 55 kilogram 440 gram kokain ele geçirildi

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Güney Amerika ülkelerinden transit olarak Türkiye’ye gelecek olan konteynerler ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı alındı.

İstihbarat Bilgi Sisteminde yapılan detaylı analizler sonucunda, Brezilya’nın Paranagua Limanı’ndan Tekirdağ’ın Asyaport Limanı’na gelecek olan bir gemi şüpheli olarak değerlendirildi. Şüpheli gemiye ait bilgiler Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı. Gemi Takip Programı üzerinden uluslararası sularda gerçek zamanlı başlayan takip, geminin Asyaport Limanı’na gelmesine kadar koordineli olarak aralıksız sürdürüldü.

Söz konusu geminin limana yanaşmasının ardından tahliye işlemi esnasında narkotik dedektör köpeğinin konteynerlerden birine tepki vermesi üzerine Gümrük Muhafaza ekiplerince detaylı aramaya geçildi. Yapılan detaylı aramalarda konteynerin sağ arka kısmında bulunan 2 kutu içerisinde, konteynerin mevcut mühür ve etiketinin birebir kopyası olduğu anlaşılan sahte güvenlik mührü ile beyaz renkli bir madde tespit edildi. Söz konusu maddenin uyuşturucu tespit cihazında yapılan ön analizinde kokain olduğu anlaşıldı.

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Savcılıktan alınan talimatlar doğrultusunda piyasa değeri yaklaşık 16 milyon 650 bin lira olan 55 kilogram 440 gram kokaine el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmaya çok yünlü devam ediliyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gümrük Muhafaza kokain operasyon

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