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Tekirdağ'da acı olay! Evinin önünde otururken vurulan 7 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

30.10.2023 22:57 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, evinin önünde oturan 7 aylık hamile kadın boynundan vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, bebek ise yapılan başarılı operasyonla kurtarıldı. 17 yaşındaki cinayet şüphelisi ise kayıplara karıştı.

Tekirdağ'da acı olay! Evinin önünde otururken vurulan 7 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kümeevler Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde yaşanan olayda odun indirme sırasında Ş.D ile S.C arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sebebiyle 17 yaşındaki S.D evinden aldığı pompalı tüfekle mahallede tartışma yaşadığı S.C’ye ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalardan birisi S.C’nin omzunu sıyırırken, saçmalardan birisi de bu esnada evinin önünde oturan 7 aylık hamile 22 yaşındaki Sedanur G.'nin boyun kısmına isabet etti.

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ANNE HAYATINI KAYBETTİ BEBEK KURTARILDI

Aldığı kurşun darbesi ile bir anda kanlar içinde kalan Sedanur G., olay yerindeki vatandaşlar tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pompalı tüfekle dehşet saçan, Ş.D ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan hamile kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, bebek ise yapılan başarılı operasyonla kurtarıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet şüphelisi Ş.D.’yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Tekirdağ

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