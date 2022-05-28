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Tekirdağ'da çevre faciası! Kırmızı renkle akmaya başladı

28.05.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da korkutan çevre faciası görüntülendi. Çerkezköy ilçesinde Çorlu Deresi'ne, oradan da Ergene Nehri'ne karışan bir kanaldan kırmızı renkli su aktı. Kırmızı renkli suyun, bölgede faaliyet gösteren bir fabrikadan bırakıldığı tahmin edilen kimyasal atık olduğu değerlendiriliyor.

Tekirdağ'da çevre faciası! Kırmızı renkle akmaya başladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Çorlu Deresi'ne dökülen bir kanaldaki su kırmızı akmaya başladı.

Çorlu Deresi'ne, oradan da Ergene Nehri'ne karışan kanalın suyunun kırmızı aktığını gören ilçe sakinleri duruma tepki gösterdi.

FABRİKA ATIĞI İHTİMALİ

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikadan bırakıldığı tahmin edilen kimyasal atığın suyun rengini etkilediği tahmin ediliyor.

Dereye 2018 yılında atık suyunu akıtarak, nehrin renginin değişmesine sebep oldukları gerekçesiyle 3 işletmeye 291 bin 755 lira ceza uygulanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Kirliliği Tekirdağ
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