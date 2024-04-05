HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Tekirdağ'da fabrika yangını! 10 işçi dumandan etkilendi

Tekirdağ'da fabrika yangını! 10 işçi dumandan etkilendi

05.04.2024 20:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki fabrikada çıkan yangında işçilerden bazıları dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ'da fabrika yangını! 10 işçi dumandan etkilendi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki fabrikada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler tüm fabrikayı sararken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

ALEVLER FABRİKAYI SARDI

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ihbarı üzerine, fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırılırken, diğer işçiler evlerine gönderildi.

TEKIRDAGDA-FABRIKA-YANGINI-10-ISCI-DUM_36586 (2)

5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. Çevre ilçelerden takviye gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne ait 4 TOMA da söndürme çalışmalarına katıldı. Alevlerin kontrol altına alındığı yangında, soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Söndürme çalışmalarına takip eden Ergene Kaymakamı Kadir Duman, yangının başlamasıyla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiğini belirterek, 29 itfaiye aracı ile müdahale edildiğini söyledi.

TEKIRDAGDA-FABRIKA-YANGINI-10-ISCI-DUM_36586

Duman, "Bölge il ve ilçelerden takviye ekipler geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden 4 TOMA da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor. Ancak soğutma çalışması biraz uzun sürebilir" dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'daki gece kulübü yangınıyla ilgili açıklama: "Bu binaya imar ruhsatını veren kim?" İstanbul'daki gece kulübü yangınıyla ilgili açıklama: "Bu binaya imar ruhsatını veren kim?"
Seçim sonuçları nedeniyle muhtar adayı öldürülmüştü! Şüpheliler...Seçim sonuçları nedeniyle muhtar adayı öldürülmüştü! Şüpheliler...
Sadece iskeleti kaldı! Dağlık alanda çürümüş erkek cesedi bulunduSadece iskeleti kaldı! Dağlık alanda çürümüş erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
İşçi Tekirdağ
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup! Ana konu enflasyon, dikkat çeken asgari ücret detayı

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup! Ana konu enflasyon, dikkat çeken asgari ücret detayı

Sigaraya peş peşe zamlar! Bir sigara grubunda daha fiyatlar arttı: En pahalı sigaranın fiyatı...

Sigaraya peş peşe zamlar! Bir sigara grubunda daha fiyatlar arttı: En pahalı sigaranın fiyatı...

Oy yakma görüntüleri ortaya çıktı, o ilçede seçimler iptal edildi

Oy yakma görüntüleri ortaya çıktı, o ilçede seçimler iptal edildi

Marketlere akın ettiler, harıl harıl ürün stokladılar; bankalara talimat gitti

Marketlere akın ettiler, harıl harıl ürün stokladılar; bankalara talimat gitti

Ardahan ile ilgili yeni karar! İl Seçim Kurulu: 'Seçimler yenilenmeyecek'

Ardahan ile ilgili yeni karar! İl Seçim Kurulu: 'Seçimler yenilenmeyecek'

Büyükşehir belediye başkanını çileden çıkarttılar

Büyükşehir belediye başkanını çileden çıkarttılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.