Tekirdağ'da fabrika yangını! 10 işçi dumandan etkilendi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki fabrikada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler tüm fabrikayı sararken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

ALEVLER FABRİKAYI SARDI

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ihbarı üzerine, fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırılırken, diğer işçiler evlerine gönderildi.

5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. Çevre ilçelerden takviye gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne ait 4 TOMA da söndürme çalışmalarına katıldı. Alevlerin kontrol altına alındığı yangında, soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Söndürme çalışmalarına takip eden Ergene Kaymakamı Kadir Duman, yangının başlamasıyla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiğini belirterek, 29 itfaiye aracı ile müdahale edildiğini söyledi.

Duman, "Bölge il ve ilçelerden takviye ekipler geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden 4 TOMA da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor. Ancak soğutma çalışması biraz uzun sürebilir" dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





