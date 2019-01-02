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Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deniz turuncuya büründü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 15:34 | Son Güncelleme

Tekirdağ'daki Marmara Ereğlisi'nde yer alan halk plajı dün kıyıdan 20 metre çekilerek vatandaşları tedirgin etmişti. Bugün ortaya çıkan görüntüler de bölge sakinlerinin korkularını bir kat daha artırdı. Söz konusu görüntülerde denizin turuncu renge boyandığı ve ölen denizanalarının kıyıya vurduğu görüldü.

Balıkçılar denizin yer yer turuncu olan rengi ile ilgili bazı tahminlerde bulundu. Onlara göre bu garip görüntünün ardında yatan neden dün denizde yaşanan çekilmeden başka bir şey değil.

Çok sayıda ölen denizanası kıyıya vurdu!

Tekirdağ'da denizin 20 metre çekildiği Marmara Ereğlisi sahilinde su seviyesi normale dönerken, denizin rengi bazı kısımlarda turuncuya döndü. Balıkçılar turuncu renge ölen denizanalarının neden olduğunu söyledi.
Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz, dün kıyıdan 20 metre çekilirken, çok sayıda denizanası da ölü olarak kıyaya vurdu. Bugün kıyıda su seviyesi normale dönerken, suyun renginin de bazı kısımlarda turuncu olduğu görüldü.
Marmara Ereğlisi'nde balıkçılık yapan Ahmet Kaçarlı, denizin çekilmesinin mevsimsel olduğunu ifade ederek, turuncu renge ölü denizanalarının sebep olduğunu söyledi.
Kaçarlı, "Genelde deniz Mart ve Nisan aylarında çekilir ama bu yıl çok fazla geri çekilme oldu. Bu da çok sayıda denizanası ve yavrusunun ölümüne sebep oldu. Bu nedenle denizin turuncu rengi aldığını söyleyebiliriz" dedi.
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Tekirdağ deniz

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