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Tekirdağ'da mesaiden çıkan polis memuruna otomobil çarptı!

06.08.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana geldi. Mesaiden çıkıp evine doğru giden polis memuru G.U.'ya otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan polis memuru G.U.’nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Tekirdağ'da mesaiden çıkan polis memuruna otomobil çarptı!

Kaza, Camiatik Mahallesi D-110 Karayolu üzeri kamyon garajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden O.Y. idaresindeki otomobil, mesaiden çıkan ve evinin yolunu tutan yaya halindeki polis memuru G.U.’ya yolun karşısına geçtiği sırada çarptı.

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Kaza sonrası yaralanan polis memuru G.U. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis memuru G.U.’nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Tekirdağ kaza
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