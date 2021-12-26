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Tekirdağ'da rüzgar nedeniyle işçiye çarpan panel can aldı!

26.12.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da şiddetli rüzgarın etkili olduğu anlarda çatıya güneş paneli monte eden fabrika işçisi, 6 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Dengesini kaybetme nedeninin rüzgar nedeniyle panellerden birinin kendisine çarpmasından dolayı kaynaklandığı öğrenildi.

Tekirdağ'da rüzgar nedeniyle işçiye çarpan panel can aldı!

İş kazası, öğle saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB’de bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre; fabrikada çatı yapan Şahin Güvenç, güneş panellerini monte etmek isterken rüzgardan ötürü panellerden birinin kendisine çarpması neticesinde dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten sert zemine çakıldı. Olayı gören diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz işçiye müdahalede bulunsa da bir türlü hayata döndüremedi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şahin Güvenç'in cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA

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Tekirdağ
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