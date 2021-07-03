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  4. Tekirdağ'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı 8'e yükseldi

Tekirdağ'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı 8'e yükseldi

03.07.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı, 8'e yükseldi. Remzi Zabınoğlu, bugün hayatını kaybederken, hastanede 7'si entübe 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Tekirdağ'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı 8'e yükseldi

Çorlu'da, perşembe gününden itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 29 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam, Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Nurcihan Engin ve Turan Vardı yaşamını yitirdi. Bugün de Remzi Zabınoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı, 8'e çıktı. Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 11 kişi taburcu edilirken, hala 7'si entübe 10 kişinin yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

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(DHA)

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Tekirdağ
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