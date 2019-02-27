Tekirdağ'da 47 kaçak yakalandı, 4 organizatör tutuklandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamalarında 47 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri yurt dışına kaçırmak için organizatörlük yapan 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasındaki kontroller sırasında şüphelendikleri 34 BY 8425 plakalı hafif ticari araçta arama yaptı. Aramada aracın kapalı kısmında sıkışık halde 2 Pakistan, 9 Bangladeş uyruklu 11 kaçak göçmen yakalanırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Marmara Ereğlisi ilçesinde gece yapılan yol kontrol ve aramalarında 29 Pakistan, 6 Afganistanlı, 1 Özbekistanlı olmak üzere 36 göçmen yakalandı. Yapılan kontroller esnasında 34 AL 8038, 34 NV 9434 ve 59 UJ 170 plakalı araçlardan çıkan kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan B.İ adlı kadın ile birlikte Ö. Z., S.K. ve S.C. adlı organizatörler, jandarmadaki soruşturmalarının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yakalanan toplam 47 kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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