Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA ) - Malkara ilçesinde otomobil sürücüsünün yol kenarında bıraktığı 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ-Malkara'da rutin yol kontrollerini yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.
Aracı takip eden ekipler, bir süre sonra 6 düzensiz göçmenin yol kenarına bırakıldığını tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.
Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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