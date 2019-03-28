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Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 10:36 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA ) - Malkara ilçesinde otomobil sürücüsünün yol kenarında bıraktığı 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ-Malkara'da rutin yol kontrollerini yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Aracı takip eden ekipler, bir süre sonra 6 düzensiz göçmenin yol kenarına bırakıldığını tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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