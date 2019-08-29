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Tekirdağ’da bakkal soygunu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 13:54 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir bakkala giren hırsızlar, sigara ve demir paraları çaldı.Olay, Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi’ne bağlı Üçler Sokak ile Namık Kemal Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunan bir bakkalda meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir bakkala giren hırsızlar, sigara ve demir paraları çaldı.
Olay, Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi’ne bağlı Üçler Sokak ile Namık Kemal Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunan bir bakkalda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişilerin, A.U.’nun eşinin işlettiği bakkala üst camdan girip, rafta bulunan sigara ve kasada bulunan demir paraları çaldığı belirtildi.

Hırsızlar kamerada
Hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi polise gidip şikayetçi oldu. Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen 2 kişinin, sokaktan yaya olarak geçtikleri sırada güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Bakkal sahibi, zararının yaklaşık 2 bin 500 lira olduğunu ifade etti.
Malkara polisi tarafından hırsızları yakalama çalışması başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

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