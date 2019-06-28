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Tekirdağ’da göçmen operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 19:37 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta Afganistan uyruklu 6 kaçak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Malkara - Keşan yolu üzeri Yaylagöne Mahallesi’nde Uğur U.’nun kullandığı panelvan minibüs, Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından durduruldu.

Tekirdağ’da göçmen operasyonu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta Afganistan uyruklu 6 kaçak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malkara - Keşan yolu üzeri Yaylagöne Mahallesi’nde Uğur U.’nun kullandığı panelvan minibüs, Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmayı planlayan 2’si çocuk 6 Afgan kaçak yakalandı. Araç sürücüsü organizatör Uğur U. ve 6 kaçak gözaltına alındı.
Afgan kaçaklar, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi’ne sevk edilirken, organizatör Uğur U. ise adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ’da göçmen operasyonu

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