Tekirdağ'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan astsubay tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında astsubay Osman D.'yi, 95'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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