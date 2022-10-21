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Tekirdağ’da kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

20.10.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 95.

Tekirdağ’da kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı Eken Kışlası’nda kalp krizi geçiren uzman çavuş yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Malkara 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı Eken Kışlası Tank Taburu’nda görevli olan Piyade Uzman Çavuş Osman Koyuncu (36), aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine kışlaya gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesine sevk edilen Koyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzman Çavuş Koyuncu’nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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