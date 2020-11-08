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Tekirdağ’da kumar operasyonu: 3 bin 684 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 16:58 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bir işletmeye yönelik düzenlenen kumar operasyonunda 3 şahsa 3 bin 684 lira ceza kesildi.

Tekirdağ’da kumar operasyonu: 3 bin 684 lira ceza

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bir işletmeye yönelik düzenlenen kumar operasyonunda 3 şahsa 3 bin 684 lira ceza kesildi. İşletme sahibinin maddi durumu kötü olduğu gerekçesiyle kumar oynadıklarını söylemesi ise şaşırttı.
Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekiplerince alınan ihbar neticesinde bir işletmeye yönelik operasyon düzenlendi. İşletmede iskambil kağıtları, okey taşları ve poker fişleri bulundu. Olaya ilişkin işyeri sahibi E.A., maddi durumu kötü olduğu iddiasıyla S.T. ve F.K. ile kendisine ait kıraathanede bulunan taş ve iskambil kağıtları ile kumar oynadıklarını söylediler. Şahıslar hakkında gerekli adli-idari işlemler uygulanarak, kumar oynatmada kullanıldığı iddia edilen malzemeler geçici olarak muhafaza altına alındı.
3 şahsa toplamda 3 bin 684 TL idari para cezası kesildi.

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