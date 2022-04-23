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Tekirdağ'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

23.04.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde S.K. (30) ile bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, pompalı tüfekle S.K'ye ateş ettikten sonra kaçtı.

Ağır yaralanan S.K, ağabeyi tarafından kamyonetle polis merkezinin önüne getirildi.

Buradan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kimliği tespit edilen şüpheliyi arıyor.

Öte yandan, S.K. ve ağabeyinin olay sırasında alkollü olduğu tespit edildi.

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Tekirdağ Çerkezköy

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