HABER

Tekirdağ’da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 18:48 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 11’i gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 11’i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir de avukat bulunuyor.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli yağma, çek senet tahsilatçılığı, zorla senet imzalatma, tefecilik, 6136 SKM, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işlediği öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden örgüt lideri olduğu öne sürülen kişi ile örgüt yöneticilerinin de yer aldığı 11 şüpheli gözaltına alınırken, Çorlu dışında ikamet ettiği tespit edilen 3 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Karakolun telsizi şüphelilerden çıktı
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar neticesinde bir adet ruhsatsız tabanca, yaklaşık 200 adet mermi, bir adet emniyet teşkilatına ait, Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezi demirbaşına kayıtlı, polis telsizi, çok sayıda çek, senet, ajanda, not kağıdı ve sözleşmeler, dosya kapsamında tespit edilen bir olayda kullanıldığı değerlendirilen havalı tabanca ile değişik tarihlerde el konulan toplam 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
İntihar girişiminde bulunduğu köprülü kavşaktan indirildi, polisten kaçtıİntihar girişiminde bulunduğu köprülü kavşaktan indirildi, polisten kaçtı
Polis, kadın meslektaşını öldürdüPolis, kadın meslektaşını öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı (2)

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı (2)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Antalya'da nemden bunalan Konyaaltı Sahili’ne akın etti

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

'Bizde ispiyonculuğun sonu budur' diyerek arkadaşının kulağını kesti

'Bizde ispiyonculuğun sonu budur' deyip kulağını kesti

Komşusu ve çocuklarına kezzap attığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında karar

Komşusu ve çocuklarının kabusu olmuştu! Mahkemeden flaş karar

Zorlu şartlarda mangal kömürü üretiyorlar

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.