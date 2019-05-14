Tekirdağ'da terör operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sahte kimlikle yakalanan B.M.K'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Tekirdağ'da 5 gün önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu B.M.K. (26) gözaltına alınmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum