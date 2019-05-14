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Tekirdağ'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 14:49 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sahte kimlikle yakalanan B.M.K'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ'da 5 gün önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu B.M.K. (26) gözaltına alınmıştı.

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DEAŞ Tekirdağ terör operasyonu tutuklu

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